Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Her bireyin faydalanabileceği faizsiz kredi kampanyalarına gün gün yenileri ekleniyor. Ülkemizde enflasyon rakamları yükselişine devam ederken alım gücü düşen ve acil nakit ihtiyacı vatandaş soluğu bankaların kredi kampanyalarında alıyor. Hal bu iken bankaların en çok faizsiz kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Genel olarak yeni müşteriye nakit avans olarak sağlanan faizsiz geri ödemeli kampanyalar mevcut iken 6 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyaları da dikkat çekiyor. Son aylarda özellikle de tercih edilen KMH hesapları olabiliyor. Bu kapsamda ek hesaptan çekilen tutarın geri ödemesi düzenlenen kampanya kapsamında sıfır faizli olarak sağlanabiliyor. On Dijital Bankacılık, son zamanların en büyük kredi fırsatını müşterisinin ayağına getirmiş bulunuyor. Söz konusu kampanya kapsamında yeni müşteriye özel olarak sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Söz konusu dikkat çeken kampanya da en büyük kredi fırsatını sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında 15 bin lira faizsiz kredi açıklaması yapan banka faizsiz ve 6 ay vadeli KMH hesaplarından 35.000 TL’ye kadar nakit kullanımına imkan vermiş bulunuyor.





Banka tarafından sağlanan 50.000 TL’ye kadar yüzde 0 faiz imkanından sadece yeni müşteri olacak kişiler faydalanabiliyor. Müşteri olma işlemlerinin Mobil uygulama aracılığı ile sağlanması zorunluluğu mevcut iken, faizsiz kredi kampanyasında faydalanmak adına hemen ONPlus mobil uygulamasını indirmek gerekiyor. Banka tarafından yapılan uyarıda sadece yeni müşterilerin faydalanacağı bu kampanyadan, şubeler aracılığı müşteri olan bireylerin faydalanamayacağı belirtilmiş bulunuyor.

FAİZSİZ KREDİYİ EN FAZLA VEREN BANKA OLDU

Günümüzde bir çok banka faizsiz kredi ya da nakit avans kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Akbank faizsiz 6 ay vadeli 20 bin tl ödeme sağlarken, Türkiye İş Bankası bu fırsatı 25.000 TL olarak açıklamış bulunuyor. Diğer bankalarda da sıfır faiz imkanı 10.000 TL- 25.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor



