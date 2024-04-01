Bist 100
9.157,54 0%
DOLAR
32,09 -1,05%
EURO
34,53 -1,67%
ALTIN
2.295,71 -0,88%

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye özel olarak sağlanan destekler, ek ödemeler ve yeni maaş zammı ile alakalı gelişmeler mevcut... İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:15
Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı konusu ile alakalı gelişmeler için emeklinin gözü kulağı hükümete çevrili beklerken, emekli hayallerin Temmuz'a kaldığı açıklama geçtiğimiz hafta yapıldı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emekli birey için Temmuz'da zam hesaplamalarının başlayacağı belirtilirken, bunun haricinde 2 ayrı müjde verildi. İlk emekli ikramiyesine yüzde 50 'lik zam ile birlikte Nisan ayı zamlı ikramiye ödeme tarihleri belirtilirken, bankaların maaş aralığı düzenlemesi konusunda da zam talimatı verildi. SGK ile yapılan anlaşmalar kapsamında emekli promosyonları 12 bin TL'ye kadar yükseldi.

Yükselen bu ödemelerin akabinde gözler Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak olan taban zammı 6 aylık enflasyon oranı belirlerken, yapılan açıklama kapsamında bir çok alternatif uygulamanın da devreye sokulacağı açıklandı. Emekli maaş zammına ek olarak emekliye yeni destekler ile birlikte yeni iyileşmeler devreye alınacak.

tll

EMEKLİYE EK ÖDEMELER

Nisan ayı promosyon artı ikramiye ödemeleri ile emeklinin cebine ekstradan para girecek iken Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi yapılacak. Emekliler yılı kapsamında ay ay gelen müjdeler ile birlikte Temmuz'da ise yeni zam oranı şekillenecek. Emekliye temmuz zammı ile alakalı atılacak adımlar konusunda bilgilendirme ve ipuçları sunulmaya devam ediyor.

Temmuz ayında SSK ve bağ-kur emeklilerinin kök maaşlarına yönelik 6 aylık enflasyon rakamları taban zam olarak yansıtılacak. 6 aylık enflasyon rakamında iki aylık veri ortaya çıkarken emekli şimdiden 11,54 zamma hak etmiş bulunuyor. Mart enflasyonu 3 Nisan tarihinde belli olacak. Açıklanan veri %11,54 oranına eklenecek. Merkez Bankası mayıs ayı hesaplamalarında yıllık Enflasyonun yüzde 73 oranına yükselebileceği öngörüsünü sundu. Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda emeklinin Temmuz ayında minimum %30 zam alacağı ortaya çıktı.

tll

EMEKLİYE SOSYAL DESTEKLER GELİYOR

2024 Ocak zammında 6 aylık enflasyona ek olarak %11,68'lik refah Payı eklemesi yapılmıştı. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye çıkartılmıştı. Temmuz ayında maaşların yeniden ele alınacağı bilinirken, refah Payı ve en düşük emekli maaşı konusu da tekrardan gündeme çıkacağa benziyor. Emeklinin emekliler yılı kapsamında en merakla beklediği konu kendisine sunulacak olan indirim ve kampanyalar olarak dikkate çekiyor. Belirlenen marketlerde ve GSM operatörleri ile birlikte THY ve tcdd'de emekliye özel indirimlerin sunulacağı belirtilirken birçok zincir Market ve giyim mağazalarında da özel indirimleri söz konusu olacağı protokollerin imzalandığı da açıklanmış bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

Ayda 10 bin TL'ye hem sıfır hem elektrikli otomobil! Bu fiyata peynir ekmek gibi kapışılacak

Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

En düşük emekli maaşı alana promosyon müjdesi! Hesabınızda 22 bin lira göreceksiniz

Milyonlarca emekliye cumhurbaşkanı jesti! Meşhur tarihi canlı yayında açıkladı

Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Hükümet düğmeye bastı, bankalar onay verdi! Düşük faizli konut kredisi müjdesi!

4A, 4B, 4C'li hafta sonuna kadar hesaplara bakın! 3.000 TL, 2250 TL, 1250 TL ek ödemeler tanımlanacak

EGM kadrolu personel alımı yapacak! Bu kadrolara KPSS şartı aranmıyor

Garanti Bankası'ndan herkese promosyon! Kişi başı 3.000 TL IBAN'a aktarılacak

IBAN'a para gönderenler eyvah diyecek! Böyle gönderenler büyük tufaya düştü

Bu fırsat 40 yılda bir gelir! Ayda 4 bin lira taksitle ev sahibi yaptıracak!

Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi