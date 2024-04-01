Emekliye promosyon+ 3.000 TL ikramiye sonra zam! Ama en iyisi sona kalacak

Emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı konusu ile alakalı gelişmeler için emeklinin gözü kulağı hükümete çevrili beklerken, emekli hayallerin Temmuz'a kaldığı açıklama geçtiğimiz hafta yapıldı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emekli birey için Temmuz'da zam hesaplamalarının başlayacağı belirtilirken, bunun haricinde 2 ayrı müjde verildi. İlk emekli ikramiyesine yüzde 50 'lik zam ile birlikte Nisan ayı zamlı ikramiye ödeme tarihleri belirtilirken, bankaların maaş aralığı düzenlemesi konusunda da zam talimatı verildi. SGK ile yapılan anlaşmalar kapsamında emekli promosyonları 12 bin TL'ye kadar yükseldi.

Yükselen bu ödemelerin akabinde gözler Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak olan taban zammı 6 aylık enflasyon oranı belirlerken, yapılan açıklama kapsamında bir çok alternatif uygulamanın da devreye sokulacağı açıklandı. Emekli maaş zammına ek olarak emekliye yeni destekler ile birlikte yeni iyileşmeler devreye alınacak.





EMEKLİYE EK ÖDEMELER

Nisan ayı promosyon artı ikramiye ödemeleri ile emeklinin cebine ekstradan para girecek iken Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi yapılacak. Emekliler yılı kapsamında ay ay gelen müjdeler ile birlikte Temmuz'da ise yeni zam oranı şekillenecek. Emekliye temmuz zammı ile alakalı atılacak adımlar konusunda bilgilendirme ve ipuçları sunulmaya devam ediyor.

Temmuz ayında SSK ve bağ-kur emeklilerinin kök maaşlarına yönelik 6 aylık enflasyon rakamları taban zam olarak yansıtılacak. 6 aylık enflasyon rakamında iki aylık veri ortaya çıkarken emekli şimdiden 11,54 zamma hak etmiş bulunuyor. Mart enflasyonu 3 Nisan tarihinde belli olacak. Açıklanan veri %11,54 oranına eklenecek. Merkez Bankası mayıs ayı hesaplamalarında yıllık Enflasyonun yüzde 73 oranına yükselebileceği öngörüsünü sundu. Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda emeklinin Temmuz ayında minimum %30 zam alacağı ortaya çıktı.





EMEKLİYE SOSYAL DESTEKLER GELİYOR

2024 Ocak zammında 6 aylık enflasyona ek olarak %11,68'lik refah Payı eklemesi yapılmıştı. 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye çıkartılmıştı. Temmuz ayında maaşların yeniden ele alınacağı bilinirken, refah Payı ve en düşük emekli maaşı konusu da tekrardan gündeme çıkacağa benziyor. Emeklinin emekliler yılı kapsamında en merakla beklediği konu kendisine sunulacak olan indirim ve kampanyalar olarak dikkate çekiyor. Belirlenen marketlerde ve GSM operatörleri ile birlikte THY ve tcdd'de emekliye özel indirimlerin sunulacağı belirtilirken birçok zincir Market ve giyim mağazalarında da özel indirimleri söz konusu olacağı protokollerin imzalandığı da açıklanmış bulunuyor.