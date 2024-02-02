Emekliye Şubat 17'de 36.000 TL ek ödeme! Bir kısmı karşılıksız olarak veriliyor

Emekli maaşlarında yapılan mevcut artış bankaların emeklilere sunduğu promosyon desteklerinde de yükselişe Mahal verdi. Geçtiğimiz seneden bu yana emekli sayısının EYT kapsamında gün gün artması ile birlikte bankaların emekli iştahı kabarırken, bu da müşteri çekmek adına SGK ile anlaşma kapsamında sunulan emekli promosyonuna zamlar olarak emekliye geri döndü. Geçtiğimiz seneden bu yana pozitif eğilim sergileyen emekli promosyonları neredeyse yüzde 100'lük artışla birlikte 15 bin TL’ye kadar yükseldi.

Bankalar emekli müşterisi çekmek adına emekli promosyonu ödemesini 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emekliye sağlıyor. Emekli maaşını alacağı bankayı kendisi seçiyor. Bu kapsamda refahına uyan ödeme ya da promosyon ile ek kampanya sunan banka tercih edilirken, bankalar da bu kapsamda birbirleri ile adeta rekabete girmiş bulunuyor. Bankalar ay ay emekli promosyonu tutarlarının güncellemesini sunuyor. Yapılan güncellemelerde Şubat ayında emekli promosyonları, maaşların artması ile birlikte artışa geçmiş bulunuyor.





ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

İNG Bank'ta emekliye özel bir çok kampanya sunuyor. Sunulan kampanyalar arasında en dikkat çeken emekli promosyonlarında banka rekabette kazanan olacağa benziyor. ING Bank Şubat ayı emekli promosyonu kampanyasını 15.000 TL olarak güncellemiş bulunuyor. Emekli promosyonu yalın ödemesini 10.000 TL'ye çıkartan ING Bank, 5 bin lira da otomatik ödeme talimatı ödemesi ile birlikte 15.000 TL geri ödemesiz hesaplara aktarıyor.

. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız

.3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

. 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

. 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

. 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.





Açıklamasını yapan banka 5 bin lira artı ek ödemeye istinaden emekli için bir çok avantajı da sunduklarını beyan ediyor. %3,59'dan başlayan faiz oranıyla kredi imkanı sağlayan banka, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan faydalanacağı müjdesini de vermiş bulunuyor.

20.000 TL EK ÖDEME

Emekli için ING Bank fırsatları bitmiyor. Kredi kartı başvurusu yapan emekliye özel olarak 20,000 TLye varan faizsiz destek sağlanacağı açıklaması yapan banka 1.000 TL Bonus fırsatı detaylarını da paylaşmış bulunuyor. Bu sayede emekliye sağlanacak olan toplam destek 36 bin liraya ulaşıyor