Emekliye sürpriz müjde geliyor! Erdoğan Mart'ta açıklayacak, ikramiyeler 5 bin liraya çıkıyor

Geçtiğimiz hafta emekli ikramiyesi konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerine zam yapıldığını ve yüzde 50 zam ile birlikte ikramiyelerin 3 bin liraya çıkartıldığını belirtmişti. Bu kapsamda emekliye Nisan ayında 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramında da 3 bin lira alan emekli, 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye ödemesinden faydalanabilecek. Ancak emekli ikramiyesi ile alakalı olarak çalışmaların devam ettiği kulis bilgileri sızmaya devam ediyor. Ankara'ya yakın isimlerden emekli ikramiyelerine bir düzenleme daha yapılacağı konuşuluyor. Tıpki emekli maaşlarının yüzde 42,6'lık zam açıklaması sonrasında beklenti zammına ulaşması gibi emekli ikramiyelerinde de 5 bin liralık beklentinin karşılanacağı ve bunun da seçimlerden önce açıklanması planlanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu seçim mitinginde duyurduğu 3000 TL ikramiye ödemesi akabinde 4A 4B ve 4C'li toplamda 6.000 lira ikramiye ödemesi alacak. Bu kapsamda ikramiye tarihleri merakla araştırılıyor. Halbu iken ikramiye ödeme tarihleri ile alakalı açıklama beklenirken zam yapılıp yapılmayacağı konusunda yeni kulis bilgileri de açıklanmaya devam ediyor.





Geçtiğimiz hafta içerisinde emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam milyonlarca emekliyi pek memnun etmemişe benziyor. Emeklinin 5 bin lira beklentisi devam ediyor. DR. Şeref Oğuz tarafından son dakika yeni kulis bilgileri sızdığı açıklanırken, Bayram ikramiye artışlarının yeniden düzenleneceği belirtilmiş bulunuyor. Enflasyon rakamlarının bu denli yükseldiği şu ortamda emekli ikramiyesi tutarlarının gözden geçirilerek tekrardan iyileştirme yapılması konusunu kaçınılmaz olduğunu belirten Oğuz, Hükümete yakın kişilerden ikramiye artışı için çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaştığını belirtmiş bulunuyor. Ortaya atılan iddialarda 5000 lira olan emekli ikramiyesi beklentisinin karşılanacağı ve bunun da Mart ayının ortasına doğru onaylanacağı ve kamuoyuna sunulacağı tahmin ediliyor.





İKRAMİYE KİMLER ALACAK

Milyonlarca emeklinin faydalandığı emekli ikramiyesinden dul ve yetimler ile birlikte iş görememezlik ödeneği alan bireylerin de faydalanacağı biliniyor. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen bireyler hisseleri oranında ikramiye ödemesi alabiliyor. Eyt'liler konusunda da yapılan açıklamada 31 Mart tarihine kadar emeklilik dilekçesini sunan emekli adayının emekli ikramiyesi ödemesinden faydalanabileceği açıklanmış bulunuyor