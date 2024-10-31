Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Kasım ayına girilmesi ile birlikte emekli maaş zammı ile alakalı gerek açıklamaları gerekse de hesaplamaları yakından takip etmeye devam ediyor. Vakit yaklaştıkça zam oranı merakı artarken, uzmanlar emekli Ocak zammı ile alakalı olarak 2 zam ihtimali üzerinde duruyor. Emekli, hayatını idame ettirmenin yanı sıra refahını ve alım gücünü arttıracak refah payı ya da seyyanen zam beklentisine girmiş iken, Meclis gündeminde yer alan bütçe hesaplamalarında emekliye zam çıkacak gibi duruyor. Seyyanen zam ve refah payı beklentileri artarken, uzmanlar 2025 yılı için farklı senaryolar öngörüyor. Ocak ayında yapılacak zam oranı ile ilgili açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ederken, sosyal güvenlik uzmanları ve bakanlık yetkilileri de gün gün yeni hesap ve açıklamalarla emekliye çelişkili ifadelerde bulunabiliyor.

EMEKLİDE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz seneden bu yana emekli, refah payı ve seyyanen zam beklentisi içinde. Bunun sebebi ise yaşam maliyetlerinin gün gün artması olarak yorumlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşlarıyla ilgili yapılan açıklamaların satır aralarını yorumladı. Yılmaz, emeklinin seyyanen zam beklentisinin kullanılabileceğine dikkat çekerken, özellikle de enflasyon karşısında maaşların erimemesi gerekliliğini de ifade etti. Geçtiğimiz hafta Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan emekli Ocak zammı değerlendirmesi, emekli için büyük umut ışığı olmuş iken, emeklilerin maaşlarının nasıl şekilleneceği konusunda ipuçları verildiği ifade edildi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Enflasyonun yüksek olduğu şu günlerde emekli maaşlarına yönelik düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade eden Işıkhan, emeklilerin maaşlarındaki olası farklılıklara ilişkin çalışmaların da devam ettiği sözlerine eklemiş bulunuyor.

BÜTÇEDEN SEYYANEN ZAM İDDİASI

Mecliste bütçe açıklamaları ile alakalı çalışmalar devam ediyor. 2025 yılı bütçesinde sosyal desteklere ayrılan payın önemli ölçüde arttığı ifade edilirken, bu paya ek olarak emeklinin de payının artacağı belirtiliyor.

EMEKLİYE SOSYAL DESTEK Mİ GELECEK?

Ancak uzmanlar bütçe açıklamaları konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim emekliye bütçeden seyyanen zam çıkacağını ifade ederken, bir kesimde emekliye ek sosyal destekler ile aranın kapatılabileceğini vurguluyor. Bu artışın tamamen seyyanen zamma ayrılmayabileceğini, sosyal yardım programlarına da yönlendirilebileceği tahminleri yapılıyor.

,EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile alakalı çalışmalar devam ederken, enflasyon rakamlarının şekillenmesi akabinde refah ya da seyyanen zammın ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

SSK VE BAĞKUR EŞİTLEMESİ GELECEK Mİ?

Uzun süredir beklenen Bağkur- SSK prim eşitlemesi ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak torba yasada yer alması beklenen bu eşitleme ile alakalı çalışmalar devam ediyor.



