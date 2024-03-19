Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı

Ocak ayında yapılan önemli bir düzenlemeyle milyonlarca emeklinin maaşlarında yüzde 49,25'lik bir artış gerçekleşti ve emekli maaşları artık 10 bin TL olarak belirlendi. Bu müjdeli haberle birlikte emeklilerin yüzü gülerken, promosyon ödemelerinde de artışa gidilmesi emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Yeni emekli olacakların ise maaş ve promosyon hesaplarını yapmaya başladığı bildiriliyor.

Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Faruk Erdem, A Para canlı yayınında EYT'lilere seslenerek önemli bir açıklamada bulundu. Erdem'e göre, bu yıl içinde 2 ila 3 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Erdem, "3 ila 4 milyon EYT'li emekli oldu. Bir yandan da hala şartları tamamlayanlar emekli oluyorlar. Bu sene de 2 ila 3 milyon kişinin daha emekli olabileceği ve önümüzdeki yılda devam edecek" dedi.

Erdem'in açıklamalarıyla birlikte emeklilik sisteminde önemli bir değişimin yaşandığı ve bu değişimin devam edeceği belirtiliyor. Özellikle EYT'lilerin yakından takip ettiği bu gelişmeler, emeklilik sürecine ilişkin umutları yeniden yeşertiyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda emekli olacaklar için ise maaş ve promosyon hesaplarının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.





FARUK ERDEM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 3 MİLYON EYT'Lİ DAHA EMEKLİ OLABİLİR!





Emekliler ve Emeklilik Yaşı Teyit (EYT) bekleyenler için heyecan verici bir dönem kapıda! Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, A Para canlı yayınında emeklilik ve ikramiyelerle ilgili önemli detayları açıkladı. Bu kritik bilgiler, milyonlarca emekli ve EYT bekleyenlerin yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Erdem'in verdiği bilgilere göre, Mart ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunu tamamlayan herkes, Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Özellikle Mart ayının son günü olan 31 Mart'a kadar başvuruların yapılması gerektiğine vurgu yapan Erdem, bu tarihin kritik olduğunu belirtti. Başvuruların E-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Erdem, bu sayede başvuruların kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Ayrıca, yeni emeklilerin ilk maaşlarını alırken bir bankaya yönlendirildiğini ve bu bankadan ikramiye promosyonlarını da alacaklarını belirten Erdem, bankaların promosyon rakamlarını artırmaya başladığını ifade etti. Refah Payı'nın yüzde 49,25'e çıkarıldığını ve bu rakamın 37'den 11,68'lik refah payıyla hesaplanacağını açıklayan Erdem, bu düzenlemenin 2024'te emekli olacak herkesi etkileyeceğini vurguladı. Özellikle hesaplanan maaşın 10 bin liranın altında olması durumunda, yeni emeklilerin maaşlarının 10 bin liraya tamamlanacağını belirtti.