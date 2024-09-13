Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Emekli maaşlarına yapılacak zamlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki emekliler için en önemli gündem maddelerinden biri. 2024 yılına girerken emeklilerin maaşlarında önemli değişiklikler bekleniyor. Ocak ayında uygulanacak olan üç ayrı düzenleme ile emekli maaşları artırılacak. Enflasyon artışına bağlı olarak yapılacak zammın yanı sıra, refah payı ve en düşük emekli maaşındaki artış beklentileri de emeklilerin yüzünü güldüreceğe benziyor.









EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI





Emekli maaşları her 6 aylık dilimde olduğu gibi Ocak ayında da enflasyon oranları göz önünde bulundurularak artırılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, emeklilerin alacakları zam oranlarının hesaplanmasında temel bir kriter olacağı bilinirken, konu ile alakalı olarak uzmanların hesaplamaları şimdiden başlamış bulunuyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranının yüzde 3.23 ve Ağustos’ta yüzde 2.47 olduğu bilinirken, Eylül- >Ekim- Kasım ve Aralık ayları enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte zam oranları şekillenecek. Bununla birlikte, Merkez Bankası’nın 2024 yılı sonu için öngördüğü enflasyon oranı ise yüzde 38 olarak belirlendi. Enflasyon oranının yüksek seyretmesi emekliye daha yüksek oranda zam yapılacağı anlamına da geliyor. Öte yandan maaşlara ek olarak refah payı eklentisinin OCak ayında uygulamaya sokulacağı da tahmin ediliyor.









2025 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI





Eğer 2024 yılı sonunda enflasyon oranı yüzde 38 olarak gerçekleşirse, emeklilere yapılacak artış yüzde 10.64 olarak belirlenirken, yüzde 42 gibi bir orana ulaşılması durumunda ise bu oran yüzde 13.84’e çıkacak. Öte yandan, Orta Vadeli Program’da belirtilen yüzde 41.5’lik enflasyon tahmini ile birlikte 6 aylık artış oranı yüzde 13.44 olarak öngörülmekte. Memur emekli maaşlarına ise yüzde 9.31 oranında bir artış yapılması bekleniyor.





EMEKLİYE REFAH PAYI ZAMMI





Her sene Ocak ayında emekli maaşlarına refah payı zammı da ekleniyor. Geçtiğimiz sene Ocak ayında bu oran refah payı tamamlaması ile birlikte yüzde 49,25’e tamamlanmıştı. Ocak ayında enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından, artış oranlarına ilave edilebilecek refah payı konusuna uzmanlar kesin gözüyle bakıyor. Refah payı eklenmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranlarının eşitlenmesi mümkün hale gelebileceği açıklamasını yapan uzmanlar, refah payı ile birlikte emeklilerin toplam artış oranlarının yüzde 20’ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.









EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI





Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 12,500 TL’ye yükseltilmişti. 6 aylık enflasyon artışından en düşük emekli maaşı alan da faydalanacak. Bir hesaplama yapılacak olursa, refah payı hariç tutulduğunda taban maaşlar yüzde 13.44 oranında bir artışa göre 14 bin 180 TL’ye çıkarılabilir. Böylece en düşük emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilebileceği tahminleri sunuluyor.