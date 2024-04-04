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Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

Temmuz ayında yapılacak zamdan o emekli etkilenmeyecek. O emekliye Temmuz da zam olmayacak ... İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 12:50
Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

Ocak ayında emekli maaşına 2 kere düzenleme gelmişti. İlk yüzde 42,6 zam oranı açıklaması sonrasında yapılan tepki ile birlikte emekli maaş zam oranı memur zam katsayısına eşitlenmiş ve emekli yüzde 49.25 zam almıştı. EN düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye yükselmişti. Yapılan bu düzenleme ilk zamanlar emeklinin hoşuna gitse de artan enflasyon rakamları emeklinin alım gücünü düşürmeye başladı. Hal bu iken emekli kendisine tıpkı memura yapılan zam gibi seyyanen zam yapılmasını talep ederken, seçim senesi olması sebebiyle de bir çok uzman bunun gerçekleşeceğini belirtti. Ancak Erdoğan tarafından yapılan açıklama da zam oranı görüşmelerinin Temmuz ayında başlayacağı söylenirken, ara zammın söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ DA

Emekliye en yakın zam tarihi Temmuz olarak belirtildi. 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesi sonrasında zam konusunda çalışmaların başlayacağı belirtilirken, 2024 emekliler yılı kapsamında zam oranının refah payı eklemesi ile sunulacağı ifade edildi

zam

Uzmanların Temmuz zammı ile alakalı çalışmaları devam ediyor. Hal bu iken yapılacak olan zam hesaplamaları devam ederken Uzman isim İsa Karataş tarafından verilen haber emeklinin kafasını karıştırmış bulunuyor.

zam

Karataş tarafından Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam ile alakalı yapılan yorum, emekliyi endişelendirmeye başladı. Bilindiği üzere emekli maaş zammı sadece kök maaşlara yansıtılıyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı da ayrı hesaplamalar ile arttırılıyor. Karataş tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayı zamlarının da sadece kök maaşlara yansıtılacağı ve bu kapsamda 10.000 TL alan emeklinin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayabileceği öngörüsü sunulmuş bulunuyor. Söz konusu açıklama sosyal medyanın gündeminde yer alırken 10.000 TL maaş ile yaşamanın Şimdiden çok zor olduğu ve Temmuz ayı Sonrasında da aynı maaşın alınması durumunda enflasyon karşısında ezilmenin kat ve kat artacağı tepkileri veriliyor.

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Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

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