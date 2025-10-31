Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Başlıyor

Yıl içinde iki eşit parça halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tamamlandı. Ekim ayının son günlerine yaklaşırken, gayrimenkul sahiplerinin gündeminde ikinci ve son taksit ödemeleri yer alıyor. Mükellefler, ödemeler ve son tarihler hakkında yoğun şekilde bilgi aramaya başladı.

Takvim ve Son Ödeme Tarihleri

2025 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla başlamaktadır. Mükelleflerin ödeme yapmaları için yaklaşık bir aylık süreleri bulunuyor. 2025 yılı için belirlenen son ödeme tarihi 30 Kasım 2025 Pazar olarak açıklanmıştır. Ancak 30 Kasım'ın Pazar gününe denk gelmesi halinde ödeme süresi yasal olarak bir sonraki iş günü olan 1 Aralık 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılacaktır. Belediyeler ve vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için ödemelerin son güne bırakılmaması önerilmektedir.

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Gayrimenkul sahiplerinin belediye veznelerine bizzat gitme zorunluluğu büyük ölçüde azalmıştır. Ödeme için birden fazla güvenli alternatif mevcuttur.

Belediye Vezneleri: Gayrimenkulün bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyesinin veznelerine giderek nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

E-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak, "Vergi, Harç ve Ceza Ödeme" bölümünden (belediyenin e-Devlet sistemine entegre olması şartıyla) borç sorgulaması ve kredi kartı ile ödeme gerçekleştirilebilir.

Belediyelerin İnternet Siteleri: Birçok belediye resmi web sitesi üzerinden "e-belediye" hizmeti sunmaktadır. Üyelik veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak emlak vergisi borçları görüntülenip kredi kartı ile ödenebilir.

Banka Havalesi veya EFT: Belediyelerin resmi internet sitelerinde ilan edilen banka hesap numaralarına (IBAN) EFT veya havale yoluyla ödeme yapılabilir. Bu yöntemde açıklama kısmına mükellef T.C. kimlik numarası ve sicil numarasının doğru yazılması önemlidir.

Posta Çeki: PTT şubeleri aracılığıyla posta çeki ile belediyelerin ilgili hesaplarına ödeme yapılabilmektedir.

Kimler Emlak Vergisi Ödemekle Yükümlü?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve iş yeri gibi tüm gayrimenkul sahiplerinden alınan bir vergi türüdür. Tapu sahibi olan her vatandaş bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca 2024 yılı içerisinde yeni mülk edinen vatandaşlar 2025 yılı emlak vergisi mükellefi olmuşlardır; bu kişiler ilk taksiti kaçırmış olsalar dahi ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödemek zorundadır.

Emekliler Emlak Vergisi Ödeyecek mi?

Emekli, dul, yetim, engelli veya gazi statüsündeki bazı hak sahipleri için getirilen muafiyet uygulaması belirli şartlara bağlıdır. Muafiyetten yararlanabilmenin temel koşulları arasında ülke sınırları içinde tek bir meskene sahip olmak ve bu meskenin brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması yer alır. Ayrıca muafiyetin geçerli olabilmesi için söz konusu kişinin meskenden başka kira geliri, ticari kazanç veya serbest meslek geliri gibi gelirinin olmaması ya da kanunla belirlenen istisna tutarını aşmaması gerekmektedir.