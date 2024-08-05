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En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Türk Hava Yolları personel alımları devam ediyor. THY tarafından yapılan son açıklamada Türk Hava Yolları'nın (THY) teknik bakım iştiraki Turkish Technic’e yeni alımların başladığı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:41
En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Türk Hava Yolları personel alımları devam ediyor. THY tarafından yapılan son açıklamada Türk Hava Yolları'nın (THY) teknik bakım iştiraki Turkish Technic’e yeni alımların başladığı belirtilmiş bulunuyor. "Yetiştirilmek Üzere Kategori B1.1 Hava Aracı Bakım Teknisyeni Adayı" alımı yapacağın9 belirten şirket başvuruların 11 Ağustos 2024’e kadar devam edeceğini belirtmiş bulunuyor.

1999 ve sonrasında doğmuş, askerlik görevini tamamlamış veya muaf olan gençlerin hedef alındığı bu alımlarda, başvuru sürecine katılmak isteyen adaylar için belirlenen bazı genel şartlar bulunmaktadır.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

THY iştiraki olan Turkish Technic bünyesinde istihdam sağlayacak olan adaylarda aranan ilk şart TC vatandaşı olunması şartı olarak bilinirken, adaylarda adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının bulunmaması gerekiyor. 01.01.1999 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak esasının arandığı başvurularda Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış, askerlikten muaf veya tercihen en az 2 yıl tecilli olması gerekliliği bulunuyor.

THY

Vardiyalı çalışma düzenine hakim olan adayları yakından ilgilendirecek olan başvuru şartları arasında A2 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olunması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor.

THY PERSONEL ALIMI MEZUNİYET ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak olan adaylarda kimi eğitim şartlarının tamamlanmış olması gerekliliği mevcut. Başvuru yapabilmek için; Uçak Teknolojisi, Makine, Elektrik gibi birçok farklı mühendislik ve teknisyenlik bölümünden mezun olunması gerekiyor. Adayların mezun olmaları gereken bölümler şunlar:

• Uçak Teknolojisi

• Döküm

• Elektrik-Elektrik Elektronik

• Elektrikli Cihaz Teknolojisi

• Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

• Elektronik Haberleşme Teknolojisi

• Endüstriyel Elektronik

• Mekatronik

• Makine Teknolojisi

• Otomotiv Teknolojisi

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADRESİ

THY iştiraki bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin başvurularını https://thyteknik.hrpeak.com/rgpn5pz4fhm8y7crzy9btswg7w.job üzerinden tamamlaması gerekirken, işlemlerin 11 Ağustos 2024’e kadar tamamlanması gerekiyor.

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