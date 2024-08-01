En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

En köklü ve önde gelen bankalar arasında yer alan TEB personel alımı ile alakalı son dakika açıklama yapıldı. TEB tarafından yapılan açıklamada farklı pozisyonlarda toplam 41 yeni personel alımı yapılacağı belirtildi. Genç kadro genişlemesi adına yapılacağı belirtilen bu alımlar özellikle de finans sektöründe kariyerini genişletmek isteyen kişilerin dikkatine çekeceğe benziyor.

TEB PERSONEL ALIMI 2024

2024 yılı bitmeden alımların tamamlanacağının belirtildiği ilan da banka memurluğundan müşteri temsilciliğine, finansal analistlikten gişe görevlisine kadar bir çok alanda alım sağlanacak.

Yenilikçi ve başarıyı öncü olarak kabul eden bireylere sunulan bu alım fırsatı için başvuru şartları ve koşulları da açıklandı. Peki, TEB personel alımı başvuru şartları neler? TEB hangi pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek.... İşte detaylar...





TEB AÇIK POZİSYONLAR

TEB tarafından yapılan açıklamada alım yapılacak pozisyonlarda şekillendi. Gişe görevlisi, müşteri hizmetleri ve analist olarak alım yapılacağı belirtilen açıklamada bu adaylarda aranan şartlar da açıklandı. Banka müşterilerinin günlük işlerinin tamamlanması adına alımı yapılacak olan pozisyonun gişe görevlisi kadrosu olacağı belirtilirken, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve arttırılması adına da müşteri temsilcisi alınacağı belirtildi. Öte yandan bankanın maddi olarak durum değerlendirmesini yapacak ve stratejik kararlar alınmasını sağlayacak analist kadrosu için de başvuruların başlayacağı belirtildi.





TEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

TEB personel alımı için başvurular resmi kariyer adresi üzerinden tamamlanacak. Online olarak yapılacak olan başvuruların kariyer.net platformu üzerinden tamamlanacağı belirtildi.

Başvuruların değerlendirilmesi aşaması sonunda uygun bulunan adaylar banka bünyesinde uygun görülen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanacak. İlk önce insan kaynakları tarafından mülakata çağırılacağı belirtilene adayların belirli bir değerlendirme sürecine dahil olacağı belirtildi.

LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

TEB tarafından yapılan açıklamada yukarıda bahsi geçen kadrolara ek olarak lise mezunu personel alımının da yapılacağını belirtti. Özellikle de bu adayların çağrı merkezi personeli olarak alınacağı açıklaması yapıldı.