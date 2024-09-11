En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

OVP konusundaki değerlendirmeler, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları sonrasında yapılmaya başladı. 2024 yılında Ocak ayında alınan yüzde 49’luk zam akabinde Temmuz ayında enflasyon zammı alan emekli, büyük zam için gözünü Ocak ayına çevirdi. Ocak ayında emekliye yapılacak olan zamlar ile alakalı olarak uzmanların açıklamaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar için de maaş artışları ile alakalı gelişmeler yavaş yavaş oluşturulmaya başladı.





Enflasyon Beklentisi Arttı





Sene başında beklenen enflasyon beklentisinde değişikliğe gidildiği ifadeleri Yılmaz tarafından kullanılırken, bu durumun emekli maaşlarına artı zam oranı olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldiği ifade edilirken, Ocak ayında emekliye en az yüzde 13,44 zam yapılacağı iddia ediliyor.









Memurlar İçin Yüzde 9.31 Zam Beklentisi





Temmuz ayında yüzde 19.31 oranında zam alan memurlara Ocak ayında enflasyon farkı ile birlikte zam oranının yüzde 9,31’den başlayacağı tahminleri sunulurken, şu anda 39 bin 205 TL olan en düşük memur maaşının, yaklaşık 42 bin 855 TL'ye yükseleceği hesaplanmış bulunuyor.





Emekliler İçin Yüzde 13.44 Zam





Ocak ayında 2024’ün son 6 aylık dönemine ait veriler ışığında zam alacak olan emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının yüzde 13,44’ten başlayacağı ifade ediliyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşı şu anda 12.500 TL iken, yüzde 13.44 oranında bir artışla yaklaşık 14 bin TL'ye çıkacak.

Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminlerine göre hesaplanan bu rakamlar ve oranlar, en düşük maaş zammını ifade ederken, 6 aylık enflasyon oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde kesin olarak belli olacak. Bu tarih itibari ile emekli ve memur için yeni zam ranı netleşecek.