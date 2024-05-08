En düşük emekli maaşı 17.000 TL açıklandı! Sabah sabah hesaplama tablosu değişti

Memur ve emekliler, Temmuz ayında alacakları zam oranlarını merakla bekliyor. En son Ocak'ta yüzde 49,25 zam alan emekli, Temmuz ayında tekrardan zam alacak. Temmuz ayı zammı için 2 aylık enflasyon verisi açıklaması kalmış iken şimdiden oransal hesaplamalar başladı. Yapılan hesaplamalarda emekli maaşına olası zam senaryoları kuruldu. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ZAMMI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından 4 aylık enflasyon verileri açıklandı. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,18 açıklanması akabinde geriye Mayıs ve Haziran ayı hesaplamaları kalmış iken 4 aylık enflasyon oranı ise yüzde 18,72 olarak kayıtlara geçti.Bu rakam emekli ve memurun alacağı en düşük zam oranını ortaya çıkartmakta. Memur için 4 aylık enflasyon farkı 3.23 olarak belirlenirken, yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte bu oran şimdiden yüzde 13,56'ya ulaşmış durumda.





TEMMUZ AYI ZAM TAHMİNLERİ

Hem emekli hem de memur için Temmuz ayı zammı merakla bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 25 açıklanması durumunda memur için yüzde 10 civarında bir fark oluşacak. Toplu sözleşme zammı ile birlikte bu oranın yüzde 20 olarak belirleneceği tahminleri yapılıyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI

4A 4B emeklileri kendilerine refah payı zammı yapılmasını ve bu sayede alım gücünün bir nebze de olsun artmasını talep ediyor. Ortaya atılan iddialarda yüzde 20 zamma ek olarak yüzde 5 refah payı zammının ekleneceği ve emekli maaşının yüzde 25'e tamamlanacağı tahmin ediliyor.





EMEKLİ ZAMMINDA İKİ FORMÜL

Emekli maaşlarında 2 maaş formülünden birinin uygulanacağı tahminleri sunuluyor. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkartılmıştı. İlk formülün devreye girmesi ile birlikte zam oranı yüzde 25 olması durumunda fark ile birlikte en düşük emekli maaşı 12.536 TL'ye yükselecek. Maaşlar 12,536 TL ile 14.419 TL arasında değişecek.

EN DÜŞÜK 4A'LI MAAŞI 17.000 TL

eOlası yüzde 25 zam durumunun memur emeklisinde de geçerli olması durumunda en düşük memur emeklisi maaşı 17.000 TL'ye yükselecek. Bu zammın en düşük zam oranı olduğu belirtirliken bu zamma ek olarak yeni uygulamarın ve ek zammın devreye giresi durumunda maaşların daha da artacağı belirtiliyor.