En düşük emekli maaşı alana çift maaş müjdesi! Toplam 20.000 TL alacaksınız

Yeni bir yaşam evresi olarak kabul edilen emeklilik döneminde özellikle de son senelerde maddi güvenlik büyük önem arz etmektedir. Özellikle emekli kendisine sunulan ve karşılıksız olarak verilen maddi destekleri yakından takip ederken, emekli promosyonları hayat geçimini desteklemesi adına büyük önem arz etmektedir. Emeklilerin maaşlarını bankalarına taşımaları karşılığında yüksek tutarlarda ödeme sağlanmaktadır. Özellikle de seçim öncesi Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yaşanan tutar artışı, emekliyi yeni bankalara gitmesi konusunda teşvik edici niteliktedir. Emeklinin emekli promosyonu ödemelerine yöneldiği şu günlerde bankalar arasında rekabet giderek artmakta ve bu kapsamda da hizmet konusunda da bir çok yenilik belirlenmektedir.





İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Kamu bankalarından sonra özel bankalarda emekli promosyonu tutarlarını Mayıs ayının sonuna kadar güncellediklerini ve tutar arttırdıklarını belirtirken, hizmet kalitesinin arttırılması adına bir çok kampanya da promosyon beraberinde sunuldu. ING Bank’ın Emekli Promosyon Kampanyasında 6250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılacağı belirtilirken, artı kampanyası da emeklinin yanına kar kalması amacı gütmekte. 1 Mayıs itibari ile yapılan güncellemenin ay sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, bu süre zarfında maaşını taşıyan müşteriler faydalanabileceklerdir.





EN DÜŞÜK MAAŞ ALANA İKİNCİ MAAŞ GİBİ GELECEK

En düşük emekli maaşına sunulan 10.000 TL promosyon ödemesi, emekliye 2 maaş bir arada alma imkanı sağlamakta iken artı kampanyalar ile bu tutar 13.000 TL'ye kadar yükselebiliyor. 10.000 TL altında emekli maaşı alanlar 6250 TL emekli promosyonu ödemesi alırken, 20,000 TL'ye kadar ki emekli maaşları için ise 12.500 TL ödeme sağlanmaktadır.

İNG Bank emekli promosyonu kampanyasından faydalanabilmek için sadece maaş taşınması yeterli olacağı belirtilirken, sadece promosyon için ek hizmet satın alınmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Taahhüdün imzalanması akabinde hesaplara tutarın aktarılması ile 3 senelik vakit başlamakta olup, başka bankaya geçilmesi durumunda banka geri kalan kısmı geri iade almaktadır.