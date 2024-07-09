En düşük emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı! Yeni maaşlara seyyanen zam eklenecek

Milyonlarca emekli, bir süredir zamlı maaşlarını heyecanla beklemekteydi. Ocak ayında emekli maaşına yapılan zamlar akabinde, yılın ilk yarısı artışına devam eden enflasyon ara zam taleplerinin oluşmasını sağlamış ancak bu talep devlet bütçesi gereğince kabul edilmişti. 2023 senesinde kabul edilen EYT ile birlikte emekli sayısı milyonlarca kişi artarken, hükümet tarafından her bireye yapılacak olan ara zammın üstesinden kalkılamayacağı belirtilmişti. Zam talebi Temmuz’a sarkan emekli için yapılan yeni TÜİK açıklaması akabinde oran belirlenmiş ve SSK ve Bağ-Kur’lu için yüzde 24,73’te karar kılınmıştı. Ayın 17’si itibari ile emekli, zamlı maaşını almaya başlayacak iken bu zamdan faydalanamayacak olan milyonlarca emekli için de yeni çalışmaların başlayacağı belirtildi. Yapılan zamdan etkilenmeyecek olan kök maaşı 10.000 TL altında olan emekli için de yeni düzenlemenin getirileceği konuşuluyor.





Maaş ödeme takviminde yer alan tarihler öncesinde, 10 bin Türk Lirası altında emekli maaşı alan emekli için önemli adımların atılacağı tahmin ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacaklar. Ancak, kök maaşı düşük olan emeklilerin zamlı maaşları dahil toplamının 10 bin Türk Lirası'nın altında kalabileceği hesaplanmış bulunuyor. Tam da hal bu iken hükümetin yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olacağı tahmin ediliyor.

Temmuz zammı ile birlikte maaşı 10 bin liranın altında kalan emekli adına başlatılan çalışmalarda seyyanen zam düzenlemesinin devreye alınacağı belirtiliyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, aldığı maaş 10 bin Türk Lirası'nın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek bir zam uygulaması devreye alınacak. Konunun Erdoğan tarafından onaylanması akabinde Meclis’e taşınacağı biliniyor.





Ortaya atılan iddialarda yetkililerin seyyanen zam çalışmasına başladkları iddia ediliyor. Söz konusu çalışmanın Erdoğan’a sev edileceği belirtilirken, onayın meclisin tatilden çıkması dönemine erteleneceği ifade ediliyor.

Yılın ikinci yarısı itibari ile de yükselişine devam edeceği tahmin edilen enflasyon, emekli maaşlarının erimesini sağlamasına devam edeceği ifade edilirken, hükümetin bu konuda duyarsız kalmayacağı ve adaletin sağlanması adına önemli adımlar atılacağı tahmin ediliyor.