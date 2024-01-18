En ucuz sıfır otomobilde liste değişti! 500 bin TL'si olanlara müjde

10 gün önce 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracın günümüzle beraber 1 milyon 750 bin TL seviyelerinde olmasıyla yükselişler dikkat çekti. Satış danışmanı Burak Bektaş, kampanyanın aynı şekilde olduğunu savunarak 0.99 kredi oranıyla beraber 200-300 bin TL kredi verildiğini belirtti. Araç rakamlarında 150 bin 20 bin TL aralığında zam yapılırken 2023 model araçların yer aldığı belirterek 2024 model araçlar benzer artışlar olduğunu ifade etti.





2024 yılında araç fiyatlarında yüzde 5-7 arası zam gelmesi öngörülürken sıfır araçlarıdaki zam, ikinci el otomobil fiyatlarını etkileyip etkilemediği araştırılmaya başlandı. Henüz ikinci el otomobil piyasasına öneli etki omayacağı savunulurken durumun gelecekte nasıl şekilleneceğinin belirsiz olduğu söyleniyor.

