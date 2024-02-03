Enflasyonu alt ettirecek zam! 15 Şubat'ta 25.100 TL olarak ödenecek

Yeni yıla girilmesi ile birlikte zam toplantıları kapsamında açıklamalar devam ediyor. Ülke genelinde tüm çalışan, emekli fark etmeksizin yeni yılda zamlı maaşlarını almaya başlarken, özellikle de belediye zamları merakla araştırılıyor. Seçim senesi olması sebebiyle belediye başkanları Toplu İş Sözleşmesinde çalışanın refahını arttırırken, çalışan zamlarının enflasyon karşısında katbekat üzerinde durması sağlanıyor. Yüzde 100 rakamının üzerinde artışlar olduğu gibi enflasyon rakamlarının altında seyreden zam oranları da açıklanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan Mersin Belediyesi Toplu İş Görüşmeleri neticesinde çalışanlara verilen zam oranı da oldukça hoşa gideceğe benziyor.





MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI

Bir süredir Mart ayında zam uygulamasının devreye alınacağı açıklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri son dakika yaptıkları açıklama ile birlikte zam görüşmelerinin erkene alındığını müjdesini verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sendika üyeleri ve yetkililer ile düzenlenen toplantı sonucu açıklanmış bulunuyor. MESKİ bünyesinde çalışan işçi maaşlarına yüzde 71 uygulamasının devreye sokulacağı belirtilirken, sosyal desteklerde de düzenlemeye gidildiği açıklanmış bulunuyor.





MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAAŞ ZAMMI

MESKİ bünyesinde çalışan tüm işçileri ilgilendiren zam kararı sonrasında en düşük çalışan maaşının 25.100 TL'ye çıkartıldığı da belirtiliyor. 375 kadrolu işçi statüsündeki işçiyi kapsayan sözleşmenin Mart ayında yapılacağı ancak mevcut enflasyon şartlarından dolayı geriye çekildiği belirtiliyor. Yapılan açıklama kapsamında Şubat ayı maaşlarının zamlı olarak ödenmeye başlayacağı da belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan yapılan toplantı sonrasında işçi çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildiği sunuldu. Yapılan açıklama da haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate indirgedikleri de açıklamalarda yer aldı.