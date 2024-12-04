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Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Sosyal destek ödemelerine de memur maaş zammı oranınca zam verilecek. İşte hesaplamalar

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:07
Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemelerindeki artış oranları da netleşmeye başladı. kasım ayı enflasyon oranını yüzde 2,24 olarak belirlenirken, gözler Aralık ayı enflasyonunu beklemeye koyuldu. Beş aylık toplam enflasyon oranı, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,40 olarak hesaplandı. Bu kapsamda sosyal destek ödemelerine de memur maaş zammı oranınca zam verilecek.  

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

SOSYAL DESTEKLERE DE ZAM GELİYOR 

Yapılan açıklama ile birlikte OCak ayında zam oranlarının yüzde kaç olacağı da merak ediliyor. Evde bakım maaşı, yaşlılık ve engelli aylıkları gibi sosyal destek ödemelerinde de artışlar bekleniyor. Evde bakım maaşı, yaşlılık ve engelli aylıkları gibi sosyal destek ödemelerine yapılacak zam oranları, memur maaşlarının artışına paralel olarak yeniden hesaplanacak ile ilk zamlı ödemeler ise Şubat ayında yapılacak.  

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

MEMUR MAAŞLARINA ORANLA SOSYAL DESTEK ARTIŞLARI 

Memur maaşlarına yapılan zam, sosyal yardım ödemelerini de etkileyeceği biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada zam oranının yüzde 12 üzerinde olacağı belirtilirken, bu ödemelerden yararlanan vatandaşların cüzdanları, Ocak ayından itibaren biraz daha rahatlayacak. 

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 SOSYAL DESTEK YENİ TUTARLARI  

Yapılacak olan zam oranları netleştiğinde, 2025 yılı itibarıyla sosyal yardımların aşağıdaki tutarlara göre artış göstereceği tahmin ediliyor. 

Evde Bakım Maaşı: Yüzde 12 civarında bir artış öngörülüyor. 

Yaşlı ve Engelli Aylıkları: Yeni enflasyon oranına göre düzenlenmesi planlanıyor. 

Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemeleri: Güncel memur maaş katsayısına göre artırılacak. 

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