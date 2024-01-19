Erdoğan açıklamıştı: 8 ay 5580 TL ödenecek e-Devlet'te başvurular açıldı

Hayat koşulları özellikle de dezavantajlı kesimi zorlamaya devam ediyor. Alım gücü git gide düşen ihtiyaç sahibi bireye devlet sahip çıkarken özellikle temel ve mecburi ihtiyaçlar konusunda destek sağlıyor. Kalem kalem sağlanan destekler bireyin ya da hanenin ihtiyacına göre şekillenirken, her aşta kişiye özel destek ödemeleri de devam ediyor. 2024 yılına girilmesi ile birlikte neredeyse tüm kalemlerde zammın önü açılmışken, en çok merakla takip edilen doğalgaz desteği ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile zamlandığı belirtildi. Geçtiğimiz sene 2500 TL'ye kadar yükselen doğalgaz desteğinin yeni sene itibari ile 3500 TL'ye yükseltildiği açıklaması sonrasında, hak sahibi olan ya hak sahibi olmak adına başvuruları takip eden tutarları da araştırmaya başladı. İklim şartlarına ve hanedeki birey sayısına göre ödenen doğalgaz desteği 8 ayda toplam 3500 TL'ye kadar çıkabilecek.





DOĞALGAZ DESTEĞİ TUTARI

Doğalgaz desteğinden faydalanan bireyin elektrik faturası desteğinden de faydalanabileceği açıklaması yapılırken, bu kapsamda toplamda 260 TL'ye kadar alınabilecek olan elektrik faturası desteği ile birlikte 8 ayda toplam 5580 TL ödeme alınabilecek. Yeni doğalgaz düzenlemesi sonrasında aylık olarak ödenecek olan desteğin tutarı da belirtilmişti. Belirlenen tutar kapsamında 112 ila 312 lira arasında değişkenlik gösteren desteğin aylık tutarının 188 lira ila 438 liraya yükseltildiği belirtildi.





ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURULARI

8 ay boyunca en üst kademeden doğalgaz desteği alan birey, 8 ay elektrik tüketim desteği olarak da 260 TL üst kademe ödeme alması durumunda toplamda 5580 TL destek ödemesi alabileceği hesaplanmış bulunuyor.

Gerek doğalgaz gerekse de elektrik tüketim desteğinden faydalanmanın yolu, E-devlet sistemi üzerinden geçiyor. E-devlet Aile Bakanlığı ve Sosyal yardımlar sekmesinden yağılan başvuruların onay süreci de Aile Bakanlığı tarafından bizzat inceleniyor. Öte Yandan bağlı bulunulan kaymakamlıkların SYDV Vakıfları üzerinde de başvurular tamamlanabiliyor. SYD Vakıf görevlilerinin hane yeri incelemesi akabinde oluşturdukları notlar heyete ulaştırılıyor. Ve ulaştırılan notlar heyet tarafından değerlendirmeye alınıyor. 15 gün süren bu işlem akabinde başvuran kişiye bildirim yapılıp, onay alması halinde de ödemeler hemen başlayabiliyor.