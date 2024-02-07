Erdoğan açıklamıştı: Emekliye seyyanen zam için tarih verildi! Seçime 20 gün kala...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için artı zam beklentileri devam ediyor. Emekliye yapılan memur maaş zam oranındaki fark eşitlemesi sonrasında 2024 yılı emeklinin yılı olacak dedirten gelişmeler gün gün açıklanıyor. Kök maaşı 6.800 TL olanların da maaşını 10 bin liraya tamamlayacak olan tasarının açıklanması sonrasında seyyanen zam ile birlikte intibak zammı uygulamasının olup olmayacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde TGRT Ankara temsilcisi tarafından yapılan açıklama da seçim öncesinde emekliye artı zam açıklamasının yapılacağı iddia edilmişti. Bu açıklama sonrasında bir çok iddia ortaya atılmaya devam ediyor

Emekliye yeni zam beklentisi ve artan kulis iddiaları sonrasında yeni seyyanen zam açıklamasının 8 bin liraya kadar çıkacağını iddia edenler de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zaamı ile alakalı yağtığı açıklama da ''2024 yılı da tıpki 2023 yılı gibi emekli yılı olacak '' demişti. Bu açıklama sonrasında emekli 2024 ytılında bir çok zamma daha tabi tutulacağı beklentisine girdi.





31 Mart yerel seçimler öncesinde emekliye seyyanen zam konusunda bir çok kulis mevcut. Emekli maaşlarının açlık sınırının bir tık üzerinde olması gerekliliği emekliler tarafından talep edilirken bu kapsamda asgari ücretle eşitlenmesi değerlendirmeleri de mevcut. Öyle ki haber kanallarına kadar uzanan seyyanen zam müjdesinde 10 Mart tarihine dikkat çekilerek ve emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağı iddia ediliyor.

10 MART'TA EMEKLİYE YENİ ZAM

Net açıklama olmasa da emekliyi heyecanlandıran gelişmelerde emekliye seyyanen zam rakamının 4 bin lira olacağı ya da asgari ücret rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani seçime 20 gün kala açıklanacak olan 4 bin lira seyyanen zammın Mart emekli aylıklarına yansıtılacağı tahmin ediliyor.





İNTİBAK YASASI ONAYLANACAK MI?

2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki eşitsizliğin düzenlenmesi adına uzun zamandır çıkması beklenen intibak yasasının da seçimler öncesinde açıklanabileceği kulis bilgileri mevcut. Öte yandan bayram ikramiyesi için de düğmeye basıldığı konuşuluyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ

Sabah saatlerinde Bakan Işıkhan tarafında emekliye bir müjde daha verildi. Işıkhan'ın yaptığı açıklamada ikramiyelere de düzenleme için çalışmaların başladığı iddia ediliyor.