Erdoğan ağzından kaçırdı! Emekli maaşına 5000 TL, asgari ücretliye 8000 TL zam

Emeklim zammı hayalleri Temmuz'a kaldı. Ocak zammı sonrasında artan enflasyon rakamları ile refahı düşen emekli, bir de seçim senesi olması sebebiyle zam müjdesinin gelebileceği konusunda ümitleri yeşermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'emekliler yılı olacak' sözlerine denk gelen bu beklenti yerine emekliye bir çok programın devreye gireceği ortaya çıktı. Emekliye zam olmasa da devreye girecek bu programlar ile alık gücünün arttırılması planlanıyor. Emekliye özel indirim ve kampanyaların açıklanması için sayılı gün kaldığı öğrenilirken, senede bir kere zam yapılması planlanan asgari ücret ile de alakalı bir çok seneryo ortaya çıkmışa benziyor. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı?

Gerek asgari ücret gerekse de emekli maaşları için zam senaryoları kurulmaya başladı. 3 ay sonra emekli maaşları için görüşmeler başlayacak. Eş zamanlı olarak, enflasyon rakamlarının yüksekliği sebebiyle asgari ücret belirleme çalışmalarının da başlayacağı tahmin ediliyor.





Uzmanlar Temmuz zamları ile alakalı hesaplamalarına başlamışken, en dikkat çeken açıklama ise SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan gelmiş bulunuyor. Emekli zammı ve asgari ücret zammı konusunda beklentisini sunan uzman isim asgari ücrette 25 bin lira detayının devreye gieeceğini belirtirken, en düşük emekli maaşının da 15 bin lira olacağını müjdeledi. Açlık sınırının 16 bin lira üzerinde seyrettiği şu günlerde bu rakam Temmuz ayında daha da artacak olsa da emekliye yapılması planlanan 5 bin lira zam umutları tekrar yeşertecek. Öte yandan zamma ek olarak sunulacak olan sosyal destekler de emeklinin cebinde artı para kalması anlamına gelecek.

ERDOĞAN AĞZINDAN KAÇIRDI

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günleede yaptığı konuşmada ''ücretlilerin'' kelimesini kullanmasını asgari ücretli olarak yorumlayan Yılmaz, zammın 8 bin lira olarak belirleneceğini belirtti.

TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 25

Temmuz ayında TÜFE'nin toplam yüzde 25 olarak açıklanacağı tahminlerinin sunulması sonrasında bu zammın refah payı olmadan sade zam oranı olduğunu beliğrten uzman isim, zam oranının yüzde 25 ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda asgari ücret rakamı refah payı hariç 21 bin liranın üzerinde açıklanacağı hesaplanırken, refah payı ile birlikte 25 bin liraya tamamlanabileceğini belirtti. Öte yandan kesin olacan emekli zammı için de rakam veren uzman, 'emekliye yüzde 25 zam yapılırsa 12 bin 250 TL olacak. Refah payı ile de bu rakam 15 bin TL’ye çıkabilir" dedi.