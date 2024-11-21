Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekli maaşı zam şaibeleri ile alakalı gelişmeler devam ediyor. Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak olan enflasyon zammına ek olarak refah payı ya da seyyanen zammın uygulamaya alınıp alınmayacağı konusunda talep ve hesaplamalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama emeklinin yüreğine su serpeceğe benziyor.

Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi geçtiğimiz gün sona erdi. Zirve akabinde yurda dönmek üzere harekete geçen Erdoğan, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Ekonomik sıkıntılara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özellikle emekli maaşları ve asgari ücret konusundaki son gelişmeleri ve hesaplamaları belirtirken, her kesimin alım gücünün artacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARINA 1 SENEDE 2 KATTAN FAZLA ZAM

Geçtiğimiz sene Ocak ayı zammı ile birlikte Temmuz da yapılan zamma istinaden açıklama yapan Erdoğan, geçen yıl asgari ücrete yüzde 107’lik zam yapıldığını ve emekli maaş zammının ise yüzde 74 olduğunu açıkladı. ifade etti. Bu zamma istinaden emekli maaşlarında da önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Erdoğan, enflasyonun düşüş sürecinin devam ettiğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2024'te yüzde 49,25 ve Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında artış yapıldı; böylece yıllık artış yüzde 74 oranında gerçekleşirken, enflasyon üzerinde yapılan zam uygulamasının 2025’te de devrede olacağını sözlerine ekledi.

ALIM GÜCÜ ARTACAK

Erdoğan, 2024 enflasyonun %44 olduğunu öngördüklerini dile getirdi. "Ne emeklimizi, ne memurumuzu ne de asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan, böylece çalışanların alım gücünü koruma taahhüdünde bulundu.

KIRMIZI ET VE GIDA FİYATLARI DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarının yükselişi ile ilgili de dikkat çekici bir açıklamada bulunurken, “Kırmızı et fiyatlarını düşürmek adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz ve bu konuyu yakında kamuoyuyla paylaşacağız,” dedi.