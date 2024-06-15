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Erdoğan- Özel görüşmesinde asgari ücrete zam çıktı! Temmuz ayında 23.000 TL geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından asgari ücrete zam yapılmayacak açıklaması asgari ücretlinin umut kapısını kapatırken, aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel’in görüşmesi akabinde alınan kararlar umutları yeşertti.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:49
Erdoğan- Özel görüşmesinde asgari ücrete zam çıktı! Temmuz ayında 23.000 TL geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından asgari ücrete zam yapılmayacak açıklaması asgari ücretlinin umut kapısını kapatırken, aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel’in görüşmesi akabinde alınan kararlar umutları yeşertti. 6 aylık enflasyon rakamları ile alakalı hesaplamalarda bu oranın yüzde 25 üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, asgari ücretin enflasyon karşısında ezileceğinin farkında olan hükümet tarafından zam kararının alınması muhtemel gibi duruyor.

Temmuz ayına sayılı günler kala asgari ücret ile alakalı olarak ara zam beklentisi artmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel'in düzenledikleri görüşme akabinde asgari ücret ile alakalı zam yapılacağı kulisleri gündeme çıktı. Konu ile alakalı Uzmanlar hesaplamalarına başlarken Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal da asgari ücretin artışı konusunda Müjdeli haberi verdi.

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ERDOĞAN- ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE ASGARİ ÜCRET KARARI

Temmuz ayında Asgari ücretin %25 oranında azalacağını belirten uzman isim asgari ücrete eklenecek olan tutarın 4.500 ile 5000 TL arasında olması gerekliliğini ifade etti. Aralık ayında gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse de Çalışma Bakanı Işıkhan tarafından asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklamaları arka arkaya yapılırken bunun enflasyon rakamlarına göre şekilleneceği belirtilmişti.

 Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak olan enflasyon oranın %25'in üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu oranın, Temmuz ayında Asgari ücretin dörtte birini eriteceği hesaplarını ortaya çıkarırken bazı ifadelerinde en az enflasyon farkı kadar zam verilmesi gerekliliğini belirtmiş bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Temmuz ayı Enflasyonun %27'ye kadar çıkabileceğini belirten isim, artı refah Payı konulmaması durumunda Asgari ücretin 23.000 TL'ye çıkabileceği açıklamasının an meselesi olduğunu ifade etti.

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