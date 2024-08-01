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Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

Vatandaşın sofrasına dokunan Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni bir indirim kampanyasıyla adından bahsettireceğe benziyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:39
Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

Vatandaşın sofrasına dokunan Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni bir indirim kampanyasıyla adından bahsettireceğe benziyor. Hayat koşulları vatandaşın cebinden çalmaya devam ediyor. Alım gücü düşen vatandaş ihtiyacı olan ürüne en ucuz şekilde nasıl ulaşacağını araştırırken, devreye giren marketler, hafta hafta düzenledikleri kampanyaları ile dikkat çekiyor. İlk Kooperatif olarak halka satış yapan Tarım Kredi Kooperatifleri, bir kaç senedir zincir market olarak işleyişini sürdürmeye devam ediyor. Fiyatları üretimden halka kar amacı gütmeyecek şekilde belirleyen Tarım Kredi Market, zaman zaman indirim kampanyaları ile de adından bahsettiriyor. 

TARIM KREDİ MARKET 2-9 AĞUSTOS İNDİRİMİ

Tarım Kredi Market Temmuz indirimleri son bulmuş iken, 2 Ağustos'ta başlayacak ve bir hafta sürecek olan kampanyası ile alakalı listesini de paylaştı. Ayçiçek yağı, zeytin, makarna, pirinç, un, şeker, çay ve kahve gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra, deterjan ve sabun gibi temizlik ürünlerinin de dahil olduğu kampanya da en büyük dikkati üzerine toplayan ayçiçek yağı fiyatları olurken, indirim ile vatandaşın sepetini dolduracağı tahmin ediliyor. 

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Ağustos ayında ayçiçek yağı indirimi ile dikkat çeken Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda buna ek olarak bir çok kategoride indirimde sunuluyor.  Tarım Kredi Kooperatif Market’te, farklı gramaj ve farklı markalar da Ağustos ayı indirimleri başlamış bulunuyor. 

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Tarım Kredi Market indirimlerinde 1 litre ayçiçek yağı 69,00 TL'ye düşecek. Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 lt 135,00 TL'ye raflarda olacak iken Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 5 lt 325,00 TL'ye satışa sunulacak. 

 Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından 2 ağustosta başlayacak olan kampanya 9 Ağustos'a kadar devam edecek.  Bu kampanya kapsamında toplamda 56 üründe indirim fırsatları sunulmakta iken, bu da müşterisine önemli bir ekonomik destek sağlayacağa benziyor. 

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