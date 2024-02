Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor

Konut fiyatları giderek artmaya devam ediyor. Fiyatlar karşısında kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş, artan fiyatlar karşısında bankaların sunduğu kredi kampanyaları ile açığını tamamlamaya çalışırken, düşük faiz ve uzun vade imkanı sunan bankalar tercih ediliyor. Merkez Bankasının son aylarda faiz artırım kararları kredi kullanımını zorlaştırmakta. Bu kapsamda kredi kullanmak isteyen vatandaşa geri ödemesi zor bir hal almakta. Ancak bankalar kimi zaman özellikle de düşük faiz kampanyalarını açıklayarak kredi satma imkanı kazanabiliyor.

TOKİ KREDİ DESTEĞİ

Devlet tarafından da kamu bankaları aracılığı ile belli şartları taşıyan bireylere özel kredi imkanı sağlanabiliyor. Özelikle de devlet destekli, TOKİ konut kredileri faizsiz olması özelliği ile tercih ediliyor.





Belli şartları sağlayan bireye devlet destekli konut kredisi ödemesi yapılıyor. TOKİ tarafından açıklaması yapılan Ziraat Bankası tarafından ödenecek olan ve sıfır faiz imkanı ile sunulan bir proje şehit yakınlarını ilgilendirmektedir. "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" kapsamında TOKİ her sene belirlenen tutarlarda sıfır faizli konur kredisi sağlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI SIFIR FAİZLİ KREDİ

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenmekte iken artış oranları kapsamda belirleyici sebep olmaktadır. Ziraat Bankası, TOKİ işbirliği ile uzun zamandır her sene güncellenerek kredi desteği sağlanıp, ev almanın önü açılmaktadır. Geçtiğimiz sene 241 bin lira olarak ödenen bu destek 2023 2024 yılında 396 bin lira olarak sağlanmaktadır. Faizsiz konut kredisi olarak sağlanan bu destekten şehit yakınları, Malulleri ile Dul ve Yetimleri faydalanmaktadır. Bu destek ile birlikte her sene binlerce kişi ev sahibi olabilmektedir.

TOKİ tarafından belirlene şartları taşıyan birey, başvuru belgeleri ile birlikte Ziraat Bankası'na başvurmaları yeterli olacaktır. Başvuruda istenilen belgeler arasında sahip olunması istenen evin tapu bilgileri de yer almaktadır. Başvuru yapan ve onay alan birey bu sene içinde 396 bin lira faizsiz kredi alabilecek iken bunun geri ödemesini ise 120 yada tamamlayacaktır.