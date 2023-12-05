Ev hanımlarına her ay tıkır tıkır maaş ödenecek! Genç yaşlı yaş fark etmiyor: Milyonlarca kadına müjde

Meclis gündemine ikinci bir torba yasa taşınıyor, bu kez milyonlarca ev hanımını ilgilendiriyor. Yapılacak olan düzenlemeyle ev hanımlarına sosyal güvence desteği sağlanacak ve emeklilik imkanları genişletilecek. Teklifin son hazırlıkları tamamlanmak üzere, kısa sürede Meclis'e sunulması planlanıyor. Detaylar haberimizde...

Ev hanımlarına her ay tıkır tıkır maaş ödenecek! Genç yaşlı yaş fark etmiyor: Milyonlarca kadına müjde
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Birçok vatandaşı ilgilendiren yeni bir torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinin öne çıkan başlığı, ev hanımlarına sağlanacak emeklilik imkanı.

Kendi aktif sigortası ve sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye girecek. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

DEVLET DESTEĞİYLE ÖDENECEK PRİMLER

DEVLET DESTEĞİ PRİM

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla devreye girecek destek, sigorta primlerinin üçte birini karşılayacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında, bu tutar aylık 1.430 Türk Lirası oluyor.

Devlet, ödenecek primleri her ay 1/3 oranında karşılayacak. Böylece ev hanımları, daha düşük prim ödeyerek daha erken emekli olma fırsatına sahip olacak.

Ev hanımları, sosyal güvence desteğiyle sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlendiği durumda, kısmi emeklilik için gereken gün 5.400'den 4.500'e düşebilecek.

2. aşamada , çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye girecek. 3. aşamada, çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi planlanıyor. Sonuncu aşama ise doğum borçlanmasıyla ilgili olacak.

Torba yasa tasarısının kısa sürede Meclis'e sunulması öngörülüyor.

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