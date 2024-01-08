Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak

Devlet kendi ihtiyacını kendi göremeyen kadınlara yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Eşinden ayrılmış, eşi hayatını kaybetmiş kadınlara çok fazla kalemde destek ödemesi mevcut iken ekonomik sıkıntılardan kurtarma konusunda maddi güvenceyi arttırmak hedefleniyor. Devletin sağladığı destekler kadınların refahını ve özel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Eşi vefat eden kadınlara 1.100 TL destek ödemesi süregelirken, diğer taraftan da dul ve yetim maaşı adı altında destek ödemeleri de sağlanabiliyor.

Çalışmayan, kendi hayatını idame edemeyen kadınlara sağlanan destekler devlet tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken, diğer taraftan belediyeler de kadınlara özel destek ödemesi yapabiliyor.





Zaman zaman belediye destekleri açıklaması yapılabiliyor. Belediyeler, kendi sınırları içerisinde yaşayan kadınlara destek ödemesi yapabiliyor. Özellikle de büyükşehir belediyelerine bağlı olarak yaşayan kadınlara, tek bavuru şartına binlerce ödeme yapılabiliyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DESTEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de geçtiğimiz ay destek ödemeleri ile alakalı açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan dayanışma evlerinde kalarak ayrılmış kadınlara 10,000 TL destek ödemesi yapılacağı Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklandı.





KADINLARA 10.000 TL DESTEK

Ay ay sığınma evlerinde kalan kadınlara sağlanan 10.000 TL destek için program da belirlendi. DÜzenlenen program kapsamında ilk ay ödenen 10.000 TL destek akabinde diğer aylarda 2.500 TL destek sağlanacağı belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kadınlara sağlanacak olan 10000 TL destek ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Herhangi bir kadın sığınma veya dayanışma evinde kalıp ayrılmış olan kadınlara nakdi destek sağlıyoruz. İlk ay 10 bin TL sonraki aylarda 2.500 TL destekten faydalanmak için 444 80 86 hattımızdan iletişim kurulabilir" dedi.