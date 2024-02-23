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O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

Pegasus müjdeledi! Uçmayan kalmayacak! İndirimli biletleri kaçıran bin pişman olacak...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:33
O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

Türkiye'nin öncü havayolu şirketlerinden biri olan Pegasus, seyahat tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya devam ediyor. 20-21 Şubat tarihleri arasında alınan biletlerle 11 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak olan indirimli bilet kampanyası, seyahat planlarınızı uygun fiyatlarla gerçekleştirmeniz için bir fırsat sunuyor.

Pegasus'un bu özel kampanyası kapsamında, 50 bin koltuk için belirlenen cazip fiyatlar ve çeşitli destinasyonlar yer alıyor. İstanbul Sabiha Gökçen - Adana - İstanbul Sabiha Gökçen hattında sadece 499 TL'ye, Ankara - Antalya - Ankara hattında 599 TL'ye ve İzmir - Elazığ - İzmir hattında ise sadece 799 TL'ye seyahat etme imkanı sağlanıyor. Bu özel fiyatlarla sunulan biletler, seyahat tutkunlarının bütçelerine dost bir seyahat deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor.

pegasus indirimli bilet

Detaylı bilgi ve rezervasyon yapmak için Pegasus'un resmi internet sitesi veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Kampanya süresince erken rezervasyon yaparak avantajlı fiyatları kaçırmamak adına hemen harekete geçebilirsiniz. Unutulmaz bir seyahat deneyimi için Pegasus'un sunduğu bu fırsatları değerlendirmek, hem ekonomik hem de keyifli bir seyahat için mükemmel bir fırsat sunuyor.

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