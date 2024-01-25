Ev kredisinde düşük faiz kampanyası! Faizler 2.9'dan düştü

Konut fiyatları başını almış giderken, vatandaşın da ev alma düşüncesi hayal olabiliyor. Senelerce çalışıp ev almak için birikim yapan vatandaşın yatırımı fahiş fiyatlar karşısında yetersiz kaldığı şu günlerde bankaların sunduğu avantajlar tercih edilebiliyor. TCMB tarafından politika faizlerinin arttırılması kredi oranlarının da yükselmesine mahal verirken, yatırımına artı kredi çekerek istediği evi almak isteyen vatandaşın geri ödeme külfeti de artmış bulunuyor. Ancak bankalar zaman zaman kredi kampanyaları ile müşterisine cazip fırsatları sunabiliyor. Düşük faiz, uzun vade ya da yüksek limitli kampanyalar her daim ilgi odağı olarak tercih edilebiliyor.

Konut kredisi faizlerinin yüzde 3,5 üzerinde seyrettiği son dönemde İş Bankasının açıkladığı konut kredisi kampanyasında faiz oranlarının düşüklüğü dikkat çekiyor.





Özellikle de büyük şehirlerde ev fiyatlarını tırmanışa geçmesi, faizlerin yüksek olması sebebiyle kredi çekiminin zorlaşması vatandaşı her ne kadar zor durumda bıraksa da zaman zaman düzenlenen kampanyalar ile düşük faiz imkanı sağlanabiliyor. Sunduğu kampanyaları ile müşterisine cazip fırsatlar yaratan İş Bankası konut kredi kampanyası ile de müşteri memnuniyetini sağlamışa benziyor.

Faiz oranını düşüren İş Bankası tarafından açıklanan konut kredisi kampanyasında geri ödeme imkanı kolaylaştırılmış bulunuyor. İş Bankası konut kredisi kampanyasında 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlanırken, 20 ay vadede aylık faiz oranı %2,87 olarak açıklanmış bulunuyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan ev kredisi hesaplama aracında 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaş 120 ay vadede 2,87 Faiz oranından faydalanırken aylık taksit tutarı ise 29.695 TL'ye denk geliyor.

İŞ BANKASI KONUIT KREDİSİ BAŞVURUSU

İş Bankası ev kredisinden faydalanabilmek için en yakın banka şubesine gitmek yeterli oluyor. Ancak internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden de konut kredisi ile alakalı detayları öğrenip başvuru tamamlanabilmektedir. Yapılan başvurunu kabul edilmesi için banka tarafından birkaç belge istenmektedir. Tapu belgesinin de banka görevlilerine verilmesi zorunluluğu u bulunmaktadır.