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Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

TCMB tarafından alınan politika faizi artırım kararları kredi faizlerini etkilerken, bu durum en çok konut kredilerini etkilemiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:52
Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

Pek çok alanda artan fiyatlardan konut fiyatları da nasibini almış bulunuyor. Günümüzde konut fiyatlarında yaşanan artış, ev sahibi olma hayalinin rafa kaldırılmasına mahal verirken, gerek bankalar tarafından gerekse de hükümet tarafından bir çok kampanya da program hayata geçirilmektedir. Maddi durumu iyi olmayan dar gelirli kapsamında ve ihtiyaç sahibi olan hanelere devlet tarafından destek verilmekte iken özel kategorilerde yer alan kişilere özel olarak faizsiz konut kredisi fırsatı sunulabilmektedir. Türkiye’de devlet destekli faizsiz konut kredisi uygulaması belirli kişileri kapsamakta iken, emeklilik, malullük ve belirli sosyal güvenlik durumları gibi kriterlere uyan bireyler bu programdan faydalanabiliyor.  

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ DETAYLARI 

TCMB tarafından alınan politika faizi artırım kararları kredi faizlerini etkilerken, bu durum en çok yüksek meblağda ödeme yapılabilen konut kredilerinin geri ödemelerini arttırmış bulunuyor. Yüzde 3 üzerinde seyreden konut kredisi faizleri, ev sahibi olmayı engelliyor. Hal bu iken dar gelirli kira öxder gibi ev sahibi olma hayalini kurabiliyor. Devletin, şehit yakınları, gaziler ve malullere sağladığı önemli desteklerden biri de faizsiz konut kredisi olarak biliniyor.  

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KULLANIM ŞARTLARI 

SGK tarafından belirli mevzuatlara dayanarak kurallarının belirlendiği faizsiz konut kredisi programı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hak sahiplerini belirlemektedir.  

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? 

Harp veya vazife malulü aylığı alanlar. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri. 

Harp malulü olup, sınıf veya görev değiştirerek görevine devam eden kamu görevlileri. 

Aylıkları kesilen tüm maluller. 

15 Temmuz Gazileri dahil olmak üzere, bu kapsamda tanımlanan diğer kişiler. 

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDE ÖNCÜLÜK HANGİ GRUBUN? 

Krediden yararlanmak isteyen hak sahipleri arasında bir öncelik sıralaması olduğu SGK tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Öncelikle, malullerin kendileri başvuru yapma hakkına sahip iken malul hayatını kaybetmişse, dul eşi veya eşi hayatta değilse, yetim aylığı alan çocuklar kredi başvurusunda bulunabilmektedir.  

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR? 

Faizsiz konut kredisi kullanıldıktan sonra, geri ödemeler, hak sahibinin aldığı aylığın 1/4’ü oranında kesilerek gerçekleştirilmektedir. Ancak kamu kurumunda çalışan maluller, kurumla ilişkisi kesilmesi durumunda, son alınan aylık üzerinden belirlenen bir tutarı kendileri ödeyecek oldukları açıklaması  SGK tarafından belirtilmiş olup, tüm başvurular SGK üzerinden tamamlanmaktadır.  

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