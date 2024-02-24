Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak

Konut fiyatlarındaki artışın vatandaşların ev alabilmesi için kredi desteği ihtiyacını doğurması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir destek ödemesi başlattığını açıkladı. Detaylar haberimizde…







SON DAKİKA: EV ALACAKLARA 500 BİN TL YARDIM: BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI: 81 İL BAŞVURU ADRESLERİ

Son haber: Aile Bakanlığı sosyal yardım ödemelerinde güncelleme yaparak, kendi evini yaptıranlara ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde ev satın alanlara 500 bin TL ödeneceğini duyurdu.

SON DAKİKA: EV ALACAKLARA 500 BİN TL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konut satın alan vatandaşlara yönelik yayınladığı sosyal yardım desteği duyurusuna bakıldığında, belirli şartları yerine getirmeleri halinde ev satın alan vatandaşlara 500 bin liraya kadar emekli maaşı ödeneceği belirtiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, evleri kötü durumda olan kişilere tadilat desteği verileceği, ev yaptırmak istemeleri halinde ev veya ev yaptırmak için 500 bin liraya kadar destek verileceği belirtildi.

RESMİ DUYURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ev almak için 500.000 TL destek başvurusuna ilişkin bilgiler şöyle:

"3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlardır"

18 yaşını doldurmuş aile bireylerinin başvurabileceği bu desteğe ilişkin diğer detaylar şöyle:

3294 sayılı Kanun çerçevesinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan ve sağlıklı barınma koşullarına sahip konutu olmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Örgütü'nün sorumlu olduğu mahallede fiilen yaşayanlar ile nafakadan sorumlu yakınları bulunmayanlar bu yardımdan yararlanabilirler.

VERİLECEK DESTEK

Ödenecek nafakanın detayları aşağıdaki gibidir:

Gerektiğinde ve destek kriterlerinin karşılanması koşuluyla;

Basit ev onarımları için 35.000 TL'ye kadar

Ortalama ev onarımları için 70.000 TL'ye kadar

Evin komple onarımı için 100.000 TL'ye kadar

Prefabrik ev yapımında 300.000 TL'ye kadar

Betonarme evlerin inşası/satın alınması için 500.000 TL'ye kadar destek.

Basit ve ortalama ev onarımları için doğrudan transfer yapılır ve kaynakların 6 ay içerisinde kullanılması gerekir. Kapsamlı konut onarımı ve inşaatı kapsamında kaynak tahsisi sonrasında harcama makbuzları karşılığında bir yıl içerisinde kaynak aktarımı yapılmaktadır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA DESTEK

Ayrıca eşi vefat eden kadınlara yönelik konut destek programı başlatılırken, bu destek kapsamında ev satın alan kadınlara 500 bin liraya kadar ödeme yapılacak.

GELİR ŞARTI

Madde 2 – Kanuna göre sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan para veya aylık gelir almayan yoksul, muhtaç vatandaşlar (...) [1] az da olsa yararlansalar da topluma faydalı olacaklardır. Üretken duruma getirilebilecek olanlar bu kanun kapsamındadır.

(Ek fıkra: 30 Mayıs 1997-KHK-572/17 md.; Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak Sosyal Sigortalar Birliği Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrası ve genel poliçeler 5510 Sayılı Sağlık Sigortası Kanunu 5510 sayılı Kanun kapsamında (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortası katılımcıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler tarafından ödenen katkı payları bu Kanunun uygulama kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutar ertesi yıl Hazine tarafından Fona iade edilir.

(Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan sosyal güvenlik kurumlarına uymak veya bu kuruluşlardan Fon tarafından belirlenen kriterlere göre aylık veya gelir almak zorunda olmasına rağmen, Yönetim Kurulu; Kişi başına düşen ortalama hane geliri, 16 yaş üstü kişiler için belirlenen aylık asgari ücretin 1/3'ünden az olan yoksullar ve zor durumdaki kişiler de bu kanun kapsamındadır.

Bu maddeye göre, 2024 yılı için geliri net asgari ücretin 1/3'ünden veya 5.667,37 TL'den az olan ve evi oturulamaz durumda olan maliklere konut yardımı yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kayıt koşullarını sağlayanların 81 ilde kimlik belgeleriyle SYDV'ye başvurması gerekiyor.