Ev sahibi olmak isteyenlere devlet sahip çıktı! Karşılıksız 500.000 TL ödeme desteği başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere bir çok destek ödemesi yapılıyor. Hanenin ya da bireyin ihtiyacına göre göre şekillenen bir çok destek ödemesi bulunuyor. Devlet tarafından kadınlara verilen önemin yeri bir ayrı olarak bilininkren, bunun ispatı da sağlanan destekler olarak biliniyor. Kadınlara sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle de yalnız yaşayan ve hayatını tek başına idame eden kadınlara düzenli olarak destek ödemesi sağlanabileceği gibi tek seferlik yüklü ödemede yapılabiliyor. Eşi vefat eden kadınlara da aylık maaş ödemesinin yanı sıra belli şartları karşılaması durumunda Konut Destek Programı kapsamında tek seferlik 500.000 TL ödeme sağlanıyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvuru süreçlerinin kabul edilmesi ile birlikte devlet adeta destek yağmuruna tutabiliyor. Geçtiğimiz sene başlayan ve dönemin Aile Bakanı Derya Yanık tarafından açıklaması yapılan Konut Destek Programı ile birlikte ev satın alımlarında ya da yeni ev yapımlarında ayrı ayrı destek sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. 2023 nyılı başında ek protokollerle başlayan destek süreci ilk 300 bin TL olrak açıklanmış iken 2024 yılı itibari ile de 500 bin liraya çıkartılmış bulunuyor. Karşılıksız olarak sağlanan bu destekten faydalanmak için ise bazı koşulları taşımak gerekiyor.

KADINA 500 BİN LİRA DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Kadınlara sağlanan destekle alakalı olarak Aile Bakanlığı başvuru şartlarını açıklamış bulunuyor. Eşi vefat eden, dul kalmış en az üç çocuğu bulunan kadınların sosyal destek hak edecek statüde olması durumunda konut desteği sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı adı altında sağlanan desteğe hayırseverler ile birlikte destek vermek isteyen iş adamlarının da iş birliği içerisinde olacağı belirtilmiş bulunuyor.





KADINA KONUT DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Yukarıda bahsi geçen şartları taşıyan kadınlara sağlanancak destek için başvurular evam ederken, kadının TC kimliğinin olması yeterli olmaktadır. Ev alımı ve ev yapımlarında farklı olarak sağlanan destekte ev alımında tek seferde ev yapımında ise 3'e bölünmüş halde ödenmektedir. Konut yapımı programına dahil olmak için bir başka şartta yapılan avin bulunduğu bölgede ikametinin olması olarak bilinmektedir.