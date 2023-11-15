Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! Kira yerine taksit ödeyen ev sahibi olacak: İşte şartlar

Artan fiyatlar ve düşen maaşlar nedeniyle ev sahibi olma hayalleri suya düşen insanlar için yeni bir fırsat açılıyor. Konut kredisi taksitlerinizi kira gibi ödeyebilirsiniz. Başvuru ve ödeme koşullarını buradan kontrol edebilirsiniz.

Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! Kira yerine taksit ödeyen ev sahibi olacak: İşte şartlar
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Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hazırladığı yeni konut kredisi kampanyasının başladığını duyurdu. Ziraat Bankası'nın konut kampanyasında limit 1,6 milyon TL'ye çıkarıldı. Banka tarafından yapılan duyuruda, devlet destekli konut kredisi kampanyasında faiz oranını yüzde 1,2 olarak açıkladıktan sonra güncel konut kredisi ödeme takvimini de açıklandı.

Ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşırken bankalar da sürekli yeni promosyonlar sunuyor. Ancak birçok insan kira ve ipotek ödemelerinde zorluk yaşıyor. Ziraat Bankası'nın açıkladığı devlet destekli konut kredisi kampanyasının pek çok kişinin yüzünü güldüreceği düşünülüyor.

Ziraat Bankası'nın konut kredi kampanyası

Ziraat Bankası, müşterilerine 1,6 milyon TL tutarına kadar konut kredisi için yeni ödeme planı başlattı. Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyen müşterilerine 1,6 milyon TL'ye kadar konut kredisi imkânı sunuyor. Banka bu krediyi aylık 3,79 faiz oranıyla finanse edecek.

Söz konusu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar 120 ay taksit seçeneğini tercih etmeleri halinde 61.346 TL ödeyecek. Kredşinin yıllık maliyet oranıysa yüzde 56,8843 şeklinde belirlendi. Ayrıca Ziraat Bankası'nın 2 milyon TL tutarında bir konut kredisi imkânı da sunduğu belirtildi.

Toplam 2 milyon lira tutarında konut kredisinde faiz oranı 3.79 olarak belirlenirken kredinin aylık ödemeleri de 76.683 TL'ye denk geliyor.

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