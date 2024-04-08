Ev sahiplerini titretecek karar! Kiracınıza borcunuz çıktı: Geri iade dalgası geliyor

2 sene önce uygulamaya sokulan %25 kira zammı sınırı gerek kiracılar gerekse de Ev sahipleri arasında kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi sunarak yapılan zamlar ile birlikte geriye dönük olarak fazla ödenen kira parasının iadesi en çok merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.

%25'in üzerinde ödenen kira zammının geri alınıp alınamayacağı konusu merakla beklenirken bahsi geçen sorunun yanıtı eve taşınırken imzalanan sözleşmenin içeriğine göre değişkenlik gösteriyor. Mal sahibi ve kiracı arasında yeni imzalanan sözleşme ya da ek protokol kapsamında bu belgede kira bedeli artışının %25'i aşacak şekilde belirtilmesi durumunda kiracı geriye dönük olarak ödediği tutarı talep edemiyor. Aksinin olması durumunda ise talep edebileceği, uzmanlar tarafından açıklanmış bulunuyor





Yasanın koyduğu yüzde 25 kamu düzeniyle alakalı olan bu kural sebebiyle, kiracı ve ev sahibi arasında yapılan anlaşmalar belirlenen sınır üstünde kira bedeli belirlerse bile geçersiz sayılıyor.

KİRACILARA GERİ ÖDEME İMKANI

Sebepsiz zenginleşme hükümleri kanunları kapsamınca yasalara aykırı olan ve fazla ödenen kiralar talep edilmesi ve dava açılabilmesi durumunda geri alınabiliyor. Fazla ödenen kiranın geri alınabilmesi için alınacak dönem akabinden en fazla 1 yıl geçmesi gerekiyor. Açılan davada yasal sınır üzerinde seyreden ödemelerin de delillerinin sunulması zorunluluğu bulunuyor.





%25'in üzerinde ödenen kiralar ile alakalı her bir anlaşmanın şartlarına göre değerlendirileceği açıklanmış bulunuyor. Kime avukatlar yasa tarafından konulan %25 zam sınırının en üst sınır olduğunu ve bu sınır üzerinde ödenen bütün tutarların geri alınabileceğini savunurken, konu ile alakalı olarak fazla ödediği tutarları geri almak adına yasal yollara başvurma gerekliliği bulunuyor