Evde bakım maaşı alacaklar dikkat! 2024’te maaşlar yüzde 40’tan fazla zam alacak!

2024 evde bakım maaşı kaç para olacak? Evde bakım maaşı kaç para ödeniyor? Zam detayları yavaş yavaş oluşmaya başlarken işte merakla beklenen evde bakım maaşı aylık ödemeleri zamları... Devlet tarafından dar gelirli vatandaşa sunulan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Hayat şartlarının olumsuz seyrettiği son zamanlarda devlet tarafından sağlanan desteklerin hem ihtiyaca göre şekillenen kalem sayısı artıyor hem de zamlar konusunda geliştirmeler yapılıyor. Maddi bakımdan dezavantajlı olan SGK kapsamından faydalanmayan vatandaşa yönelik düzenlenen destek ödemelerinin 2024 yılında zamlanacağı bilinirken, hangi yardımın ne kadar olacağı konusundaki araştırmalar da devam ediyor. Milyonlarca bireyin faydalandığı evde bakım maaşı ile alakalı detaylar ile birlikte zam oranları merak ediliyor.

Kendi ihtiyacını kendi karşılayamayan bakıma muhtaç olan Engelli ve Yaşlı bireylere ve bakan kişilere devlet tarafından sağlanan sosyal bir yardım olan evde bakım maaşı; vatandaşların bakım ihtiyacının karşılanmasını sağlarken aile bütçelerini de arttırmak amacıyla düzenli olarak verilen sosyal destekler arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı her sene memur maaş katsayılarındaki değişikliklere göre güncellenirken, bu kapsamda enflasyon rakamları da belirleyici faktörler arasında yer alıyor.





EVDE BAKIM MAAŞI 2024 ZAMMI

Evde bakım maaşı Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere senede iki kere artış gösteriyor. 2023 yılı Temmuz ayında en son yapılan zam sonrasında 2024 yılında evde bakım maaşına ne kadar zam yapılacağı konusunda sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Yılın son 2. yarısında Hayat şartlarının olumsuz seyretmesi, Gıda maddelerindeki fiyat artışı, akaryakıt zamları ve enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi alım gücünü düşürmüştü. Bu kapsamda devlet harekete geçerek enflasyon oranına ek olarak birçok destek ile ödemeleri arttırıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ PARA OLACAK?

Evde bakım maaşı, 2024 Ocak ayında zamlanması beklenirken zamlı ödeme oranının %40'ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu artış ile birlikte evde bakım maaşı Ocak ayında 7157 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Yılın ikinci yarısı itibarıyla 5097 TL olarak ödenen evde bakım maaşının 7157 TL'ye çıkması vatandaşın bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağA benziyor. Evde bakım maaşı alan bireyin maaşının artması sayesinde motivasyon ve iş kalitesinin de yükselmesi bekleniyor. Evde bakım maaşına yapılan zam hem bakıma muhtaç olan bireye hem de bakan bireye yarar sağlayacak bir gelişme olarak biliniyor. Ülkemizin sosyal devlet ilkelerine bağlı olarak vatandaşların ihtiyaçlarını gözetmesi kapsamında yapılan zamlar vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor