Evde bakım maaşı, engelli, dul, yaşlılık aylığı Temmuz zammı bu sabah ortaya çıktı! Yüzde 50 artış onaylanıyor

Temmuz ayı merakla bekleniyor. Ülke genelinde emekli ve memur kesim ara zam açıklaması için Temmuz ayını beklerken, bu maaşlara oranla artacak olan ve milyonlarca kişinin faydalandığı sosyal destek zammı ile alakalı da hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. Memur maaş kat sayısına göre her 6 ayda bir artış gösteren sosyal desteklere Temuz da ne oranda zam yapılacağı konusu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyonlarca ihrtyiaç sahibi hane ya da bireye ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi bir çok aylık maaş olarak ödenen desteklerin de Temmuz ayında artacağı biliniyor. Ancak artış oranı hakkında hesaplamalar yapılırken, kesin oran Temmuz ayının başında verilecek.

Milyonlarca vatandaş için vatandaş için önemli bir ekonomik rahatlama sağlayacak olan bu zam ile birlikte dar gelirlinin refah seviyesinde yükseliş bekleniyor.





ENFLASYONA EK YÜZDE 10 ARTIŞ

Memur maaşlarına Temmuz ayında enflasyon rakamlarına ek olarak yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu zam oranı direkt olarak sosyal desteklere de sağlanacak iken vatandaş için önemli bir ekonomik rahatlamaya mahal verecek.

TEMMUZ SOSYAL DESTEK TUTARLARI

Memur maaşları ile eş zamanlı olarak sosyal desteklere de yapılan zam neticesinde yaşlılari engelliler, dullar, engelli yakınına bakan bireyler de ekonomik anlamda büyük bir rahatlama yaşayacağa benziyor. Yapılan hesaplamalarda 65 yaş aylığının 4.206 TL'ye, evde bakım parasının ise 9.130 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Öte yandan bakanlıktan yüzde 50 oranının telafuuz edildiği de belirtiliyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayında sosyal desteklere yapılacak olan zamların memur maaşı ile eş zamnalı ve paralel olarak sağlanacağı belirtildi. Yoksulluk ve gelir eşitsizliği ile mücadele konusunda önem arz eden sosyal destek ödemeleri toplum tarafından dezavantajlı bireylere özel olarak sağlanmaktadır. Özellikle de yaşlılık aylığı 65 yaş üzere ve herhangi bir sosyal hakkı bulunmayan bireyleri ilgilendirmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Yaşlılı aylığı almak için en önemli kriter 65 yaş üzeri olunması ve herhangi bir sosyal sigortasının bulunmaması gerekliliği olarak açıklanmıştır. Hane halkı gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olunması durumunda ve herhangi bir nafaka alına-maması durumunda bu destek ödemesine hak sahibi olunabilmektedir.