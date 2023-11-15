Evi, arsası, iş yeri olanlara 30 Kasım duyurusu! O tarihe kadar yapmayan yandı

Emlak sahiplerini ilgilendiren önemli bir döneme daha adım attık. Evi, arsası, işyeri veya arazisi olan herkesi yakından ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı. Bu ödemeler, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olup, vergiyi zamanında ödemeyenler gecikme zammı ile karşılaşabilirler.

İki eşit taksit halinde ödenen verginin ilk taksitleri 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım’a kadar devam edecek. Emlak vergisini ödemekle yükümlü olanlar, gayrimenkulün maliki, intifa hakkı sahibi veya taşınmazı malik gibi kullananlardır.

Emlak vergisi miktarı, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonları tarafından belirlenmektedir. Bu yılın hesaplamasında geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak açıklanmıştı. Bu oranın yarısı, emlak vergisi değerine eklenerek bu yılki vergi artış oranı yüzde 61.46 oldu.





Emlak vergisi değeri, büyükşehir sınırlarındaki konutlar için binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyerleri, arsalar ve araziler için ise bu oranlar farklılık göstermektedir. Ödemeler sırasında kültür payı adı altında verginin yüzde 10 kadarı da katkı payı olarak alınmaktadır.

Ödeme esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da vergi mükelleflerinin zamanında ödeme yapmaması durumunda aylık yüzde 2.5 oranında gecikme cezasıyla karşılaşacaklarıdır.

Kimlerin emlak vergisinden muaf olduğu da önemli bir konu. Geliri olmayanlar, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylık gelirle geçinenler, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahipse vergi oranları sıfıra inmektedir.

Emlak sahiplerinin 2024'te karşılaşacakları artış oranı da netleşti. Ekim ayı enflasyon oranına göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. Bu, önümüzdeki yıl çoğu vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan artış oranını belirleyecektir. Emlak vergisi artışında ise yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29.23 dikkate alınacak.

Emlak sahipleri, vergi durumlarını belediyelere bildirim yaparak veya e-Devlet portalı üzerinden kontrol ederek, ödemelerini gecikme cezasıyla karşılaşmadan zamanında gerçekleştirebilirler. Unutulmamalıdır ki, süresinde beyanda bulunmayan mükelleflere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanabilmektedir.

