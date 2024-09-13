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Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

ğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ebeveyni masraf telaşesi tutmuş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:19
Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ebeveyni masraf telaşesi tutmuş bulunuyor. Okul masraflarını çıkarmak, ekonomik koşulların zorluğu çerçevesinde bir hayli bütçeleri sarsarken, özellikle de dar gelirli haneler bu konuda çekinceli davranıyor. Gerek devlet gerekse de vakıflar tarafından verişen bir çok burs imkanı öğrencinin okul masraflarının karşılanmasını sağlarken, Türkiye'nin önde gelen vakıflarından Zeray ve Sema Yazar Vakıfları, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin eğitimlerine destek olmak için burs programlarını başlatmış bulunuyor. Çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için önemli bir fırsat olan bu burslar, 2024 yılı için ihtiyaç sahibi öğrencileri bekliyor.  

ZERAY VAKFI BURSLARI 

Zeray Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılı burs başvuru formu yayınladı.  Vakıf, her yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacını güderken, eğitimine devam eden öğrencilere hem maddi hem de manevi destek sağlayarak, ihtiyaçların karşılanmasını hedefliyor. Peki, burs başvurusunda bulunmak isteyenler hangi şartları taşıması gerekiyor... İşte detaylar... 

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Zeray Vakfı’na başvuru yapmak isteyen öğrencilerin TC vatandaşı olması zorunluluğunun yanısıra, devlet okullarında örgün eğitim gören ya da vakıf veya özel okullarda %100 burslu okunması şartı bulunuyor.  

Maddi desteğe ihtiyaç duyulduğuna dair belgelerin sunulması  gerekliliği de belirtilirken, üniversite hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için ÖSYM puanıyla başarı sıralaması belirliyor. Diğer üniversite öğrencilerinin de not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olması şartı bulunuyor.  

SEMA YAZAR VAKFI BURSLARI 

Burs desteği bir diğer kaynağı ise Sema Yazar Vakfı. Bu vakıf da 2024 yılı burs başvurularının başladığını geçtiğimiz gün açıkladı. Sema Yazar Vakfı'ndan burs almak isteyenlerin uyması gereken bir çok şart bulunurken, amaç gerçek dar gelirli hanelere destek sağlanması olarak belirtilmiş bulunuyor.  

30 yaşından küçük ve TC vatandaşı olan, maddi desteğe ihtiyacı olan, not ortalaması belirlenen ortalamanın üzerinde seyreden ve eğitimi süresince disiplin suçu almamış öğrenciler burs imkanından faydalanıyor. Sema Yazar Vakfı’nın burs başvuruları da belirli bir tarih aralığında alınacak. Adaylar, 02 Eylül 2024 ile 23 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler. 

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