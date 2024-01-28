Evine doğalgaz faturası gelen düğün bayram edecek! Artık bedava!

Doğalgaz faturası ödeyenlere müjde! Kuveyt Türk Bankası, doğalgaz ödemelerinin ücretsiz yapılması için kampanya başlattı. Bu kampanyayla doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Kuveyt Türk Bankası'nın başlattığı yeni kampanyada doğalgaz faturasını ödemek isteyen tüm aboneler 31 Mayıs 2024'e kadar ücretsiz taksit imkanı sunuyor. Kampanyaya katılabilmek için doğalgaz faturalarının Kuveyt Türk bireysel kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeler Kuveyt Türk Bankası'nın İnternet Şubesinden, Kuveyt Türk Mobil uygulamadan, Kuveyt Türk Şubelerinden, İgdaş Veznelerinden ve İgdaş internet siteleri üzerinden yapılmakta olup üç taksitte işlenmektedir.





Kampanya en az 100 TL en fazla 7.500 TL tutarında olan işlemlerde geçerlidir. Katılmak isteyen tüm müşteriler ödeme yapmadan önce 2848'e “ONAY İGDAŞ” yazılı SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyadan çekilmek isterseniz "İGDAŞ İPTAL" yazıp 2848'e SMS göndererek bunu yapabilirsiniz.

Üyelik sonrasında tüm işlemlerin 3 taksit halinde otomatik olarak gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılacaktır. Ancak katılımdan önce yapılan işlemlerde sonraki taksit ödemeleri yapılmayacaktır.

Kampanyaya Sağlam Kart, Sağlam Kart Genç, Sağlam Kart Kampüs, Özel Bankacılık World Elite Kredi Kartı ve Miles&Smiles Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartı dahildir. Kuveyt Türk Bankası gerekmesi halinde kampanyayı sonlandırma ve kampanya koşullarında değişiklik yapılması hakkını saklı tutar.