Evlenecek gençlere devlet kredi musluğunu açtı! 150 bin TL faizsiz kredide bu şartlara dikkat

Aile ve Gençlik Fonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaştı. işte gençlerin evlilik yolunda devlet tarafından oluşturulacak fon ve detayları...

Evlenecek gençlere devlet kredi musluğunu açtı! 150 bin TL faizsiz kredide bu şartlara dikkat
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YENİ EVLENECEKLERE DEVLET DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Fonu, Ak Partinin 2023 genel seçimlerindeki seçim vaatlerinden biriydi. O seçim vaadi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasalaştı.

evlilik

AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında dikkat çekenlerin başında bulunan yeni evlenecek çiftlere özel evlilik paketi meclisten geçti. Böylece yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. İşte detaylar…

YENİ EVLENEN GENÇLERE MÜJDE

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vade seçeneği ile 150 bin liralık evlilik kredisi verilecek. TBMM tarafından onaylanan bu paket ile gençler evlenirken nakit sıkıntısı çekmeyecekler. Yasanın ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasa çerçevesinde oluşturulacak fon ile birlikte gençler bu fondan yararlanabilecek.

Fonun kaynağı ile ilgili detaylar ise şöyle:

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