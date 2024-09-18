Eylül 2024 Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor: Piyasa Gözlerini TCMB'ye Çevirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında faiz oranı yüzde 50’de sabit bırakılmıştı ve bu ay da aynı kararın devam etmesi bekleniyor. Ekonomistler, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar TCMB'nin bu kararı ile Türkiye ekonomisinin geleceği üzerine ipuçları ararken, Eylül ayı toplantısının sonuçları merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak PPK toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararını belirlemek amacıyla bir araya gelen Para Politikası Kurulu, başta enflasyon olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi değerlendirerek kararını verecek.

Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 oranında sabit bırakılmıştı. Ağustos ayında alınan bu karar, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası uygulamasının sürdüğünü göstermişti. Ancak, ekonomistlerin bu ayki beklentileri faiz oranının sabit kalacağı yönünde şekilleniyor.

EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİLERİ NELER?

Eylül 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ekonomistlerin büyük bir kısmı bu ayki PPK toplantısında faizin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ankete katılan 15 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’de tutacağını düşünüyor. Bu beklenti, enflasyonun kontrol altına alınması sürecinin devam ettiğini gösterirken, ekonomik büyüme ve yatırımların nasıl etkileneceği merak konusu.

Ekonomistlerin yıl sonuna dair politika faizi beklentileri de dikkat çekici. Ankete göre, yıl sonu faiz oranı beklentisi ortalama yüzde 46,65 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin bazıları politika faizinin yüzde 50’de kalacağını düşünürken, bazıları ise kademeli olarak bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Yıl sonuna yönelik beklentiler şu şekilde dağılıyor:

2 ekonomist faiz oranının yüzde 50’de kalacağını düşünüyor.

2 ekonomist faiz oranının yüzde 47,5 olacağını öngörüyor.

1 ekonomist ise yıl sonunda faiz oranının yüzde 46,5'e düşeceğini ifade ediyor.

5 ekonomist, politika faizinin yıl sonunda yüzde 45 olmasını bekliyor.

GEÇEN AYKİ PPK KARARI NEYDİ?

Ağustos 2024'te yapılan PPK toplantısında, Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tutmuştu. Bu karar, enflasyon beklentilerindeki yükselişin ve küresel ekonomik gelişmelerin yakından izlendiğini gösterdi. Ayrıca, yüksek enflasyonun etkilerini hafifletmek ve finansal istikrarı korumak amacıyla sıkı para politikasının sürdürüleceği sinyali verilmişti.

EYLÜL AYI PİYASA BEKLENTİLERİ

Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan veriler, piyasaların mevcut faiz seviyelerinin korunacağına inandığını gösteriyor. Ağustos ayında yüzde 2,22 olan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artışı beklentisi Eylül ayında da değişiklik göstermedi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 43,14'e geriledi. Bu veriler, enflasyonun istenilen seviyelere gerilemesi için sıkı para politikasının devam edeceği sinyallerini güçlendiriyor.

EKONOMİSTLERİN YORUMLARI

Ekonomistler, Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesine rağmen, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma yönünde karar vereceğini öngörüyor. Piyasalarda fiyat istikrarı ve finansal dengeyi korumak için atılan adımların devam etmesi beklenirken, yılın geri kalanında faiz indirimi beklentileri sınırlı kalıyor. Özellikle yıl sonu hedeflerinin gözden geçirilmesi ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak faiz oranlarında değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte, faiz oranlarının sabit kalması, yatırımcıların uzun vadeli planlarını şekillendirmesi açısından önem taşıyor. Özellikle yüksek faiz oranları, yatırım maliyetlerini artırdığı için, yatırımlar üzerinde baskı yaratabilir. Ancak enflasyonun kontrol altına alınması ve fiyat istikrarının sağlanması uzun vadeli ekonomik büyüme için kritik öneme sahip.

Merkez Bankası’nın Eylül ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük bir öneme sahip. Piyasa beklentilerine göre, faiz oranlarının yüzde 50'de sabit tutulması beklenirken, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği öngörülüyor. 19 Eylül 2024'te açıklanacak olan karar, hem yerel hem de küresel piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Ekonomik dengeler ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, yıl sonuna kadar ekonomi yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli ipuçları sunacak.