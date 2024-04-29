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EYT'de borçlanarak emekli olana vergi indirimi! Maaşlar o tutar kadar artacak

EYT'den faydalanabilmek adına prim tamamlamak için çaba gösteren emekli adayları borçlanma avantajlarını kullanmak için şartları merakla araştırıyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:29
EYT'de borçlanarak emekli olana vergi indirimi! Maaşlar o tutar kadar artacak

EYT'den faydalanabilmek adına prim tamamlamak için çaba gösteren emekli adayları borçlanma avantajlarını kullanmak için şartları merakla araştırıyor. Bu sayede emeklilik şartlarını sağlayarak emekliliğe kavuşmak mümkün hale geliyor. Borçlanma olarak başvuru yapan aday, toplam ödeyeceği tutarın bir kısmını geri alabiliyor. Vergi iadesi borçlanması adı altında ödenen bu geri tutardan faydalanmak için emekli adayının hala çalışıyor olabilmesi şartı bulunuyor. 

BORÇLANMA TUTARI HESAPLAMA

Borçlanma tutarları asgari ücrete göre değişkenlik gösteriyor. Her sene güncellenen asgari ücret brüt rakamına yapılan hesaplamalarda brüt asgari ücretin %32'sine denk gelirken, 2024 yılı için bu tutar 6.400 TL'ye tekabül ediyor. SGK tarafından alınan kararlar doğrultusunda borçlanma tutarı En fazla 7.5 kat olarak yapılabiliyor.  Askerlik borçlanması olarak da emeklilik primleri ödenebiliyor. minimum tutar 115 bin 214 TL, 2 yıllık doğum borçlanması için ise 153 bin 619 TL olarak, 2024 yılı brüt asgari ücrete göre hesaplanmış bulunuyor. 

Doğum ve askerlik borçlanması için ödeme süresi ile alakalı yapılan açıklamada SGK tebligat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi gerekliliği belirtilmiş bulunuyor. Yurt dışı borçlanması olarak ödencek olan süre ise 3 ay olarak şekillenmiş bulunuyor

EMEKLİ

BORÇLANMA DA İHTİYAÇ DIŞI ÖDEMELER İPTAL EDİLİYOR

Yapılan işlemlerin gecikmesi durumunda başvurular başvuruların geçersiz sayılacağı bilinirken, aynı işlemleri yapmak için başvuru işlemlerinin tekrarlanması gerekiyor.

 Sigortalının 18 ay borçlanma talep etmesi durumunda ihtiyacı kadar ödeme yapılmakta iken kalan gün ve tutarlar iptal olmaktadır. Sonrasında tekrardan ihtyiaç olması durumunda başvuru tekrarlanmalıdır. 

BORÇLANMADA VERGİ İADESİ AVANTAJI KANUNU MEVCUT

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bir maddeye göre, işçi, memur ve serbest meslek icre edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebilmektedir. Takvim yılı sınırı olmadan ödenen tüm miktar gelir vergisi matrahından düşürülüyor. 

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Bu sayede ise maaşlar ödenecek vergi kadar artış gösterebiliyor. Yukarıda bahsi geçen konu ile alakalı örneklendirme hesabı yapılmış hali ise şu şekilde; Mayıs ayında 1 evlat için 2 sene borçlanma yapıp 153 bin 619 TL ödeme yapan ve %27 vergi dilimine dahil olan bireyi, işverenine başvurması durumunda 41 bin 477 TL (ödediği paranın %27'si)vergi indirimi alabiliyor. 

Borçlanma işlemleri için SGK'ya başvuruda bulunmak gerekli iken, belgelerin eksiksiz hazırlanması ve sunulması şartı bulunuyor.

 

 

  

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