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EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın

Hala emekli olmak için çalışmalarını sürdüren EYT adayları mevcut. Gerek gün tamamlama adına gerekse de borcunu ödeme adına çalışmalarına devam eden bireye özel bankalar da destek sağlayabilmekte.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:36
EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın

2023 yılı Ocak ayı itibari ile onay alma yolunda meclise giren ancak Kahramanmaraş depremi sonrasında yasalaşması Mart ayına sarkan EYT tasarından milyonlarca aday faydalanarak emekli oldu. Hala emekli olmak için çalışmalarını sürdüren EYT adayları mevcut. Gerek gün tamamlama adına gerekse de borcunu ödeme adına çalışmalarına devam eden bireye özel bankalar da destek sağlayabilmekte. Özellikle de EYT kredisi adı altında başlatılan krediler emekli olma kapısını aralayabiliyor.

Özellikle de faizsiz kredi sunan kar amacı gütmeyen katılım bankaları son zamanlarda kredi için tercih edilen aracı olarak biliniyor. Enflasyona endeksli olarak oran belirleyen katılım bankaları finansman tutarları ve geri ödeme şartları merakla araştırılıyor. Vakıf Katılım tarafından sunulan EYT finansmanı kampanyası, emekli olmaya hak kazanan ancak Sigorta ve bağ-kur primlerini tamamlayamadığı için başvurusunu tamamlayamayan bireye yönelik olarak sunulan finansman desteğidir.

TL

EYT KREDİSİ NEDİR?

Vakıf Katılım EYT finansmanında ihtiyaç çerçevesinde ödeme sağlanmaktadır. 50.000 TL'ye kadar finansman tutarına 36 ay vade yapan Katılım Bankası 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade ve 100.000 TL ve üzeri finansman tutarını ise 12 ay vade imkanı sağlamaktadır. Katılım bankacılığı prensipleri sebebiyle faiz oranı enflasyona endeksi kar payı olarak hesaplanmaktadır.

VAKIF KATILIM EYT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

EYT finansmanından faydalanmak isteyen birey kimlik belgesi, maaş bordrosu, emeklilik yasası ile birlikte borçlu olunan kuruma ait belge ile birlikte başvurması gerekmektedir. Vakıf Katılım'ın internet şubesi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi Mobil Şube üzerinden ya da en yakın banka şubesine giderek de EYT finansmanı elde edilebilmektedir

EYT

Emeklilik hayallerine borcu olduğu için yaklaşamayan bireyin prim borçlarını anında kapatabilmesi adına ve geri ödeme imkanının kolaylıkla sağlanması adına kampanya büyük bir avantaj sağlamaktadır. Emekli maaşını daha erken alma imkanı sağlayan banka, faizsiz finansman desteği sağlamaktadır. Vakıf Katılım EYT finansmanı kampanyasından faydalanmak için gerekli belgelerin tamamlanmış olması şartı var iken Sigorta ve bağ-kur prim borcunun bulunması şartı da aranmaktadır. Kampanya 31 Aralık 2024 tarihine kadar süre gelecektir

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