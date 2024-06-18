EYT ile erken emeklilik kapısını Ziraat Bankası aralıyor! IBAN'a bakan yaşadı hemen prim borcu kapanıyor

Yıllarca çalışan her bireyin en çok merak ettiği konu ne zaman emekli olacağıdır. Emekli olabilmek için prim, gün ve girişi tarihi önem arz etmektedir. Emekli olmak için prim borcu ödemesi kalan ve bunu tamamlayarak emekli olmak kapısı açılacak olan birey, toplu nakit birikimi olmaması durumunda banka kredilerine yönelebiliyor. Bankalar tarafından da EYT'liye özel olarak bir çok kampanya hazırlanabiliyor. Bu kampanyalar arasında Ziraat Bankası tarafından başlatılan EYT kredisi kampanyası ile prim borcunun kapanması ile birlikte erken emekl olma hakkı sağlanıyor.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan özel EYT kredisi ile hayallerin gerçek olması imkanı sağlanıyor. EYT şartlarını taşıyan ve SGK prim borcu bulunan kişilere özel olarak sunulan bir kredi türü olan EYT kredisinden sadece prim borcu kalan birey faydalanabiliyor. Kamu Bankası devi olarak bilinen Ziraat Bankası müşterisi olarak EYT'lilere özel sunduğu birçok avantajdan faydalanmak imkanı sağlanılıyor.





ZİRAAT BANKASI EYT KREDİSİ KAMPANYASI

Kredinin tercih edilmesinin bir sebebi de esnek ödeme yöntemleri olarak biliniyor. Bu sayede birey gelirine göre esnek ödeme yöntemlerinden tercih yapabiliyor. BDDK tarafından belirlenen kurallar gereğince 50.000 TL'ye kadar krediler 36 ay vade ile, 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade ve 100.000 TL ve üzerine de 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

EYT kredisinden faydalanabilmek için SGK'dan prim borcu vardır yazısı alma zorunluluğu mevcut. En yakın Zİraat Bankası şubesine giderek EYT kredisi imkanından faydalanılabiliniyor. Başvuru sırasında SGK prim borcu ve kimlik belgesinin sunulması gerekiyor. EYT şaretlarını taşıyan sadece prim ödemesi bulunan vatandaş için başlatılan Ziraat Bankası EYT kredisi kampanyası ile emeklilik hayallerine kavuşmak kolaylaşıyor. Banka tarafından sunulan faiz oranları kişiye özel olarak değişkenlik gösterirken, mobil uygulama ya da şubeye giderek faizlr ile alakalı bilgi alınabiliyor.