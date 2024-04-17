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Faiz derdinden kurtaran 50.000 TL kredi! Ziraat Bankası faiz fişeğini çekti

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! 60 bin TL kampanyası başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 23:24
Faiz derdinden kurtaran 50.000 TL kredi! Ziraat Bankası faiz fişeğini çekti

Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürdü! Faiz derdiniz kalmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 60 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre 30 Nisan tarihine kadar başvuru yapan müşterilere 50 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Banka müşterilerine 50 bin TL kredi ödemesi uygun faiz oranlarıyla verilecek. Başvurular bankanın dijital kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. 

ziraat bankası kredi kampanyası

Başvuru yapmak için Ziraat Bankası müşterisi olunması ve bireysel müşteri olma şartı aranıyor. Ticari müşteriler kampanyadan faydalanamıyor. Başvuru yapacak müşteriler kimlik bilgileri ve gelir durumlarıyla birlikte şubelerden de başvuru yapabilecek. Ziraat Bankası müşterileri uygun faiz oranları ve geri ödeme planlarıyla rahatlıkla finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Banka müşterilerinden komisyon ya da ek ücret talep etmeyecek. Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için bankanın dijital kanallarından kolaylıkla başvurunuzu oluşturabilirsiniz! 

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