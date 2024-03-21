Faiz ödemeden araba almak hayal değil! Sıfır faizle 200.000 TL kredi fırsatı doğdu

Fiat, araç sahibi olmak isteyenlere müjdeli bir haberle geliyor. Mart 2024 boyunca, sıfır faizle 200 bin TL kredi imkanı sunan Fiat, araç alımını daha da cazip hale getiriyor. Bu özel kampanya, 2 Nisan'a kadar geçerli olacak ve 2023 ve 2024 model Egea serisi araçlar için geçerli olacak.

Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla sunulan bu özel kredi fırsatı, 12 ay vadeli ve %0 faiz oranıyla sunuluyor. Bu sayede, araç sahibi olmak isteyenler uygun bir ödeme planı ile istedikleri Fiat Egea modeline sahip olabilecekler.





Fiat Egea'nın fiyatları da oldukça rekabetçi. Örneğin, Easy 1.4 Fire 95 HP modeli 909.900 TL'den başlayarak, Limited 1.4 Fire 95 HP modeli ise 1.074.900 TL'den başlıyor. Bu fiyatlar, araç almak isteyenler için oldukça çekici bir seçenek sunuyor.

Fiat, araç sahibi olmak isteyenlere sadece uygun fiyatlarla değil, aynı zamanda avantajlı kredi fırsatlarıyla da destek oluyor. Bu kampanya ile birlikte, araç sahibi olmak isteyenler için ideal bir fırsat sunulmuş oluyor. Araç almak isteyenlerin bu özel kampanyadan yararlanarak Fiat Egea'nın konforunu ve güvenliğini deneyimlemeleri mümkün olacak.