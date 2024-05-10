Faiz yok konut var! 400 Bin TL’ye eviniz hazır

Büyük konut desteği başladı! 400 bin TL faizsiz kredi desteği verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ DESTEĞİ

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi desteklerini yakından takip ediyor. Faizsiz konut kredisinden faydalanmak için TOKİ projesi kapsamında olan konutlardan satın alınması, projede yer alan ilde en az bir senedir ikamet ediliyor olması, belirlenen gelir seviyelerinin altında olunması gibi şartların taşınması gerekiyor.





TOKİ tarafından başlatılan kredi destekleri kapsamında müşterilere 400 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuluyor. TOKİ ve SGK işbirliği ile başlatılan projenin kredi şartları ve başvurmak için detaylı şartlar ilerleyen günlerde TOKİ resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.