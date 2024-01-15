Faiz yok, miktar çok! O banka faizsiz 250.000 TL krediyle tüm borçları sıfırlayacak

Borcu olanlara bankalardan yeni kampanyalar gelirken finansal rahatlığa adın atılarak ING Bank ve Akbank borç kapatma kredisini yayınladı. İşte faiz oranları ve kredi limitine dair detaylar...

Faiz yok, miktar çok! O banka faizsiz 250.000 TL krediyle tüm borçları sıfırlayacak
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Borç kapatma kredisinden yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başlarken özellikle kredi kartı borçları ve kredi taksitlerinden ötürü vatandaşlar için yeni kampanya düzenlendi. Borçları tek bir çatı üzerinde toplanırken daha düzenli ödeme sağlanır.

ING BANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Borçların hepsi bir araya getirilerek yüzde 3,19'dan başlayan fazi oranlarıyla 250 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuldu. Borçlu kişiler, farklı bankalara olan borçların ING Bank aracılığıyla fırsatlı oranlar sağlanır.

Faizisiz borç kapatma kredisi
AKBANK FAİZSİZ KREDİ
Gerekli şartların yerine getirilmesinde müşterilere 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanırken 1-31 Ocak 2024 tarihiyle beraber Akbank Mobil uygulama üzerinden başvurular yapılır Kredi 6 ay vadeli olarak verilirken taksitli avans limitleriyle beraber kullanılır.

BAŞUVURU KOŞULLARI
Faizsiz kredi kampanyalarından faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir. İlgili bankaların mobil uygulamaları üzerinden ya da şubelerden başvuru yapılır. Her bankanın kendine özgü başvuru şartları, faiz oranları ve limitleri yer alır. Kredi kullanılmasından önce şartlar ve ödeme planları incelenmesi gerekir.

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