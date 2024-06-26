Faizsiz kredi 35.000 TL ödeniyor! 30 Haziran'a kadar gidene veriliyor

Ay ay bankalar tarafından kredi kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan kampanyalar vatandaşın ihtiyacına yönelik olarak şekillenirken, ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş özellikle de faizsiz kredi desteklerini merak ediyor. Kullanılan kredinin aynı tutarda geri ödenmesini sağlayan faizsiz kredi desteklerinde TEB tarafından başlatılan Haizran ayı kampanyasında 35.000 TL ödeniyor. Hoş geldin kampanyası olarak yeni müşterilere özel olarak düzenlenen kampanya da 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlanırken, 10.000 TL'de faizsiz kredi olarak verilebiliyor. Haziran ayının ortasına doğru başlatılan kampanya 30 Haziran'da son bulacak iken yeni müşteri odaklı kampanya çok dikkat çekiyor.

TEB 25.000 TL TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Hayat koşulları acil ödemesi olan vatandaşı bankalara yöneltebiliyor. Kredi faizlerindeki son zamanlarda mevcut artış, geri ödemesi konusunda zorluklar çıkartırken, faizsiz kredi destekleri adeta hayat kurtarıcı oluyor. TEB tarafından başlatılan 2 kampanyada sadece yeni müşteriler faydalanıyor. Mobil üzerinden müşteri olan birey, kredi katı başvurusu yapması ve onay alması durumunda, limiti hesaplamasınca nakit avans imkanından faizsiz faydalanıyor.





Bu kapsamda 25.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Düzenlenen kampanyaların en dikkat çekenlerinden olan TEB 25.000 TL faizsiz nakit avans kampanyasında geri ödeme vadesi de BDDK tarafından belirkenen kurallarca 3 ay da sağlanıyor. Sadece bir haftalık olarak başlatılan kampanya 30 Haziran'da son bulunuyor. Yeni müşteri olunması akabinde 15 gün içinde başvuran müşterinin hak sahibi olacağı kampanyada çekilebilecek maksimum Taksitli Nakit Avans tutarını kredi kartı limiti belirliyor.

TEB 10.000 tl FAİZSİZ KREDİ

TEB Haziran ayı kampanyasında 10.000 TL faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Geri ödemesi 6 ayda sağlacak olan faizsiz kredide vade ise 6 ay belirlenmiş bulunuyor. Findeks notu 1879 ve üzerinde olan müşteriyte sağlanan kredide geri ödeme ise kesintiler haricinde çekilen tutar olarak hesaplanmış bulunuyor. 10.000 TL'nin geri ödemesinde ise aylık tutar 1667 TL'ye tekabül ediyorç