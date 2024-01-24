Faizsiz kredi arayan o bankalara koşacak! 90 gün ödemesiz, hemen çıkıyor

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NAKİT İHTİYACI OLAN GAZİANTEPLİLER ÇÖZÜMÜ ÇOK UZAKTA ARAMASIN! FAİZSİZ KREDİ DÖNEMİ BAŞLADI! ÜSTELİK 3 AY ÖDEME YOK

Nakit ihtiyacı olanlara bu sefer TEB yardım etti. TEB yeni bir kampanya başlatarak nakit ihtiyacını faizsiz kampanyayla karşılayabileceğini söyledi. TEB ihtiyaç kredisi kampanyası için tıklayınız...

Nakit ihtiyacının arttığı günümüzde bankaların kampanyaları da tüketicilerin ilgisini çekmeye başlıyor. Yükselen enflasyonla mücadele kapsamında temel faiz oranlarındaki artış nedeniyle piyasa faizlerinin yüksek olduğu dönemde birçok bankanın tüketici kredileri artarken, faizsiz kampanyalar tüketicilere fayda sağlayan kredileri gün yüzüne çıkardı. Bu koşullar altında yeni bir kredi kampanyası başlatan TEB, yeni kredi kampanyasının detaylarını açıkladı.

Kredi kampanyalarını sıklıkla yürüten bankalardan biri olan TEB, yeni kampanya kapsamında detayları paylaşan yazılı bir açıklama yayınladı. Müşterilerine iki ayrı kampanya sunan TEB, hem faizsiz hem de düşük faizli kredi kampanyası seçeneklerini içeren detaylı bir açıklama yayınlayarak, kampanyadan nakit sıkıntısı çekenlerin yararlanabileceğini açıkladı. Ocak 2024 TEB İhtiyaç Kredisi Kampanyası ve Kampanya Şartları aşağıdaki gibidir…

TEB’DE ESKİ MÜŞTERİYE ERTELEME VAR

Finansal ihtiyaç sahiplerine çözüm sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlatan TEB, iki ayrı kredi kampanyasından bahsetti. TEB, mevcut banka müşterilerine, tüketici kredileri için yüzde 2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla, yüzde 4'e varan faiz oranlarıyla, 36 aya varan taksitlerle finansman imkânı sunacağını duyurdu. TEB ayrıca geri ödemelerde kolaylık sağlayabileceğini ve geri ödemeler kapsamında üç ay gecikmeye izin verebileceğini söyledi. TEB'den gerçekten güzel bir haber yeni bankacılık müşterilerine ulaştı.

TEB’DE YENİ MÜŞTERİYE FAİZ YOK

TEB, düşük faizli kredi paketinin yanı sıra, CEPTETEB aracılığıyla sadece yeni bankacılık müşterilerine geçerli olduğunu söylediği faizsiz kredi paketini de devreye aldı. Bu kapsamda "CEPTETEB Hoşgeldin Kredisi" kampanyasını başlatan TEB, 10.000 TL'ye kadar faizsiz ve 6 ay geri ödemeli kredi verileceğini duyurdu. TEB, hem internet üzerinden hem de şubeden başvuru kabul etmeye devam ederken, hızlandırılmış kredi döneminin başladığı gün başvuruları yeniden açacağını duyurdu.